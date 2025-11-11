Attentats du 13 novembre 2015 : « Quand on entre dans le Bataclan c’est dantesque, c’est l’horreur absolue », se souvient François Molins

Quel est votre premier souvenir de la nuit du 13 novembre 2015 ?

Mon premier souvenir, ce n’est pas une image, c’est un coup de téléphone. Vers 21 h 25, je reçois un appel de Jacques Méric, directeur de la police nationale sur l’agglomération parisienne, m’informant qu’une explosion vient d’avoir lieu à la porte D du Stade de France, à 21 h 15, et qu’il y aurait un mort. Je contacte immédiatement ma cheffe de la section antiterroriste, Camille Hennetier, qui n’en sait pas davantage. Puis, en allumant la télévision, je vois apparaître sur une chaîne d’informations en continu les bandeaux annonçant des fusillades multiples sur les terrasses du 10e et 11ᵉ arrondissement. Là, j’ai compris, ça m’a paru évident, je me suis dit ça y est, Paris est victime de multi-attentats. J’ai fait le lien avec ça, car depuis des mois, les services de renseignement ne cessaient de nous dire que la menace terroriste était extrêmement élevée.

Que décidez-vous de faire à ce moment-là ?

Deux options s’offraient à moi, rester chez moi et attendre les informations, mais je ne fonctionne pas trop comme ça, ou aller sur le terrain. J’ai donc rappelé mes officiers de sécurité, et vers 22 h 15, nous nous sommes rendus sur les terrasses du 10e et du 11ᵉ arrondissement.

Quand j’arrive, les enquêteurs ne sont pas encore là, ce sont les personnels des Samu et les pompiers qui s’affairaient à soigner les blessés. Je me rends successivement à La Bonne Bière, au Cosa Nostra et au Carillon. Ce que je vois, ce sont des scènes d’horreur absolue, des corps fauchés sur les terrasses, du sang partout, les impacts de kalachnikov. C’est épouvantable.

Vous vous rendez ensuite au Bataclan. Comment se déroule le reste de la nuit ?

La première mission, ça a été de travailler avec le préfet de police, Michel Cadot. Nous devions décider du plan d’assaut proposé par la BRI. Deux terroristes étaient retranchés au premier étage du Bataclan avec une douzaine d’otages. La négociation n’aboutissait à rien et la tension montait. La BRI nous a alors dit qu’il fallait intervenir rapidement, sinon les otages seraient exécutés. Le préfet a pris la décision, en concertation avec moi, de valider l’assaut.

Vers minuit, l’intervention a été lancée. On entendait les détonations sans savoir d’où elles venaient. On suivait tout en direct grâce au téléphone Acropole du préfet, relié au réseau de la police. Les terroristes ont été neutralisés et les otages sauvés. La BRI a fait un travail exceptionnel. Une fois l’assaut terminé, nous avons basculé dans la phase judiciaire, sécuriser les lieux, préserver les indices, organiser la scène de crime. Je ne suis entré dans la salle qu’à 1 h 30 du matin. Quand on rentre c’est dantesque, c’est l’horreur absolue. Vous imaginez des dizaines et des dizaines de corps les uns sur les autres dans un silence de mort.