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Au nom du « soutien au peuple Vénézuélien », Gérard Larcher reçoit au Sénat la Prix Nobel de la paix et opposante María Corina Machado

Au lendemain de sa rencontre avec Emmanuel Macron, la lauréate du Prix Nobel de la paix María Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne, est reçue mardi 14 avril par le président du Sénat Gérard Larcher. L’occasion d’échanger sur « les perspectives d’une transition pacifique et démocratique » au Venezuela plus de trois mois après la capture du président Maduro par les États-Unis.
Christian Mouly

Par Christian Mouly

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Après l’Elysée, le Sénat. María Corina Machado poursuit son voyage en France avec une rencontre, ce mardi 14 avril, avec le président du Sénat Gérard Larcher. La lauréate du Prix Nobel de la paix est arrivée sur les coups de midi dans la cour de la présidence de la chambre haute. Une entrevue symbolique au lendemain de sa rencontre avec Emmanuel Macron.

« Je reconnais le courage incroyable de Madame Machado », a salué Gérard Larcher aux côtés de son invitée, alors que la principale opposante au régime vénézuélien vit en exil depuis plusieurs mois. Et le président du Sénat de dénoncer « l’élection volée de 2024 », officiellement remportée par Nicolas Maduro mais contestée par l’opposition. Fidèle à l’attachement « du Sénat au respect des principes démocratiques, […] nous allons échanger sur les perspectives que nous espérons d’une transition pacifique et démocratique », a-t-il affirmé au micro de Public Sénat, assurant de son « soutien aux forces démocratiques qui luttent contre la dictature ».

« Un moment décisif »

« Jadis, j’avais reçu le président Juan Guaido [opposant qui s’était proclamé en 2019 président de la République face à Nicolas Maduro avec le soutien de la France, ndlr]. Donc ici, nous sommes dans la continuité du soutien au peuple Vénézuélien », a poursuivi Gérard Larcher. « On ne peut pas se satisfaire d’un gouvernement élu dans les conditions qu’on sait », a-t-il insisté.

Car plus de trois mois après la capture du président Nicolas Maduro, toujours emprisonné aux États-Unis, sa successeure par intérim Delcy Rodirguez ne semble toujours pas disposée à relancer un processus électoral. D’où l’appel de María Corina Machado à engager la transition, déjà formulé ce week-end en Espagne, où elle a pu s’adresser à l’importante diaspora vénézuélienne.

« C’est important que les gens qui se battent pour la démocratie à travers le monde comprennent que c’est un moment décisif, pas seulement pour le Venezuela mais aussi pour toute la région, a-t-elle affirmé à Public Sénat sur le perron de la présidence du Sénat. À partir du moment où nous aurons la démocratie au Venezuela, nous allons voir d’autres pays comme Cuba et le Nicaragua faire leur transition. »

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