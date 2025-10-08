Public Sénat
Audiovisuel public : retrouvez l’intégralité des auditions de Delphine Ernotte Cunci et de Sibyle Veil par la commission de la culture du Sénat

Les 7 et 8 octobre, les présidentes de France Télévisions et Radio France ont été auditionnées par la commission de la culture du Sénat. Face aux sénateurs, elles ont défendu le service public audiovisuel contre les critiques dont il fait l’objet. Vous pouvez revoir en intégralité leurs auditions.
Mathilde Nutarelli

Par Mathilde Nutarelli

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci et la présidente-directrice générale de Radio France Sibyle Veil ont été auditionnées par la commission de la Culture du Sénat les 7 et 8 octobre. Les sénateurs les ont notamment interrogées sur l’affaire dite « Cohen/Legrand », mettant en cause deux journalistes intervenant souvent sur le service public. Elles ont défendu l’importance de Radio France et de France Télévisions dans le paysage audiovisuel français et ont réfuté les accusations de manque d’impartialité.

Retrouvez en intégralité leurs auditions et nos articles les résumant.

