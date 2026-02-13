Public Sénat
Bruno Retailleau candidat à l'Elysée : « Il a été le ministre de l'immigration et de l'insécurité, maintenant il fait le beau et il parade », raille Laurent Jacobelli (RN)

Sur un positionnement très conservateur, la candidature de Bruno Retailleau à l’Elysée pourrait ramener dans le giron des LR les électeurs tentés par l’extrême droite. Le RN Laurent Jacobelli, invité de la matinale de Public Sénat, veut rappeler que le Vendéen a fait alliance avec les macronistes. Il épingle également son bilan sécuritaire et migratoire en tant que ministre de l’Intérieur.
Romain David

Par Romain David

3 min

Bruno Retailleau, le patron des Républicains, a annoncé jeudi soir sa candidature à la présidence de la République. « Moi, je serai le défenseur de nos coutumes, de notre mode de vie, de notre culture, de notre civilisation », a martelé l’ancien ministre de l’Intérieur sur le plateau de TF1, rappelant son attachement à l’ordre, la sécurité et la lutte contre l’immigration, les trois axes de son corpus politique.

Cette déclaration, à 14 mois du scrutin présidentiel pourrait rebattre les cartes au sein du bloc central où s’aiguisent de nombreux appétits. Mais pas seulement : le positionnement très conservateur de Bruno Retailleau pourrait aussi faire de l’ombre au Rassemblement national, vers lequel de nombreux électeurs de droite se sont tournés ces dernières années.

« Bruno Retailleau a été au gouvernement, il a travaillé avec des socialistes, il est responsable du bilan d’Emmanuel Macron », a voulu déminer le député RN de la Moselle Laurent Jacobelli au micro de « Bonjour chez vous », la matinale de Public Sénat. Il rappelle qu’en 2024, le Vendéen a refusé de suivre Éric Ciotti, ancien président des LR, qui s’est allié avec Marine Le Pen.

« Monsieur Retailleau a eu le choix, il aurait pu travailler avec un parti qui veut plus de sécurité, moins d’immigration et moins d’impôts. « Il a fait le choix d’aller travailler avec ceux qui creusent la dette, qui augmentent les impôts et ouvrent les vannes de l’immigration, et ont engendré de l’insécurité. Il a fait le choix de l’affaiblissement », tacle Laurent Jacobelli. « Il y a deux partis politiques de gauche en France, dont l’un s’appelle la droite. Bruno Retailleau est donc le patron du deuxième Parti socialiste français. »

« Il a été le ministre de l’immigration et de l’insécurité »

« Aujourd’hui, Monsieur Retailleau n’est pas crédible », ajoute-t-il. Et de brocarder les 13 mois qu’il a passés place Beauvau : « Il est le ministre de l’Intérieur qui a laissé rentrer le plus de migrants légaux, qui a raté sa négociation avec l’Algérie pour la reprise des OQTF, il est celui qui a vu les taux d’insécurité exploser. Joli bilan ! », énumère le député RN.

« Il a été le ministre de l’immigration et de l’insécurité, maintenant il fait le beau et il parade », lâche-t-il. « C’est quelqu’un qui a fait l’inverse de ce qu’il promet de ce qu’il fera », conclut Laurent Jacobelli.

