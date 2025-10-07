Chaque jour son lot de nouveautés. La classe politique subit encore la déflagration de la démission de Sébastien Lecornu lundi, quasi aussitôt chargé par Emmanuel Macron de mener d’« ultimes négociations afin de définir une plateforme d’action et de stabilité pour le pays ». Il a 48 heures. Mission impossible ? Cette main tendue de la dernière chance n’est pas loin de faire un flop.

Ce matin, il a réuni ce qui reste du socle commun, avec Gabriel Attal (Renaissance), qui dégomme Emmanuel Macron, Marc Fesneau pour le Modem, qui pense sur Public Sénat qu’« un ancien premier ministre ne devrait pas dire ça », Edouard Philippe (Horizons), qui appelle à une présidentielle anticipée, ainsi que les présidents de l’Assemblée et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Le premier ministre démissionnaire a proposé de concentrer les discussions sur « l’adoption du budget pour l’Etat et pour la Sécurité sociale » et « l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ».

Il manquait dans la salle un certain Bruno Retailleau. Le président des LR, qui a allumé la mèche dimanche soir découvrant un gouvernement marqué par la main d’Emmanuel Macron, a séché la réunion, demandant à être reçu en tête à tête. Le rendez-vous a été pris ce mardi, à 17 heures. Une heure plus tôt, c’est Laurent Wauquiez, à la tête des députés LR, qui était reçu de son côté par le premier ministre… Celui qui a plaidé dimanche, quasi seul, pour ne pas rester au gouvernement, doit savourer sa revanche. Il ne s’est pas privé de remettre un tacle au président des LR. Lors de la réunion de groupe, il a regretté que la chute du gouvernement ait « abîmé l’image » de « stabilité et de responsabilité » qu’incarnaient les LR, a indiqué un participant à l’AFP.

« Rupture de confiance »

Dans ce contexte très incertain, Bruno Retailleau a réagi dans la matinée à la main tendue de la dernière chance. Il pourrait la saisir du bout des doigts. Les Républicains sont prêts « à gouverner à une condition : c’est que ce soit un gouvernement que j’appellerai de cohabitation » avec la macronie, a-t-il affirmé sur Europe1-CNews. Dans son esprit, la nomination il y a un an de Michel Barnier, membre des LR, était déjà « une forme de cohabitation ».

La mission de la dernière chance confiée à Sébastien Lecornu n’a clairement pas la cote chez les sénateurs LR. « Je ne sais pas si c’est une main tendue pour proposer quelque chose de nouveau. Je n’ai pas le sentiment. Nous, on veut clarifier les choses », soutient Mathieu Darnaud, à la tête des sénateurs LR, avant la réunion de groupe. Stéphane Piednoir, sénateur LR du Maine-et-Loire, se dit « un peu circonspect sur la capacité de Sébastien Lecornu à mener en 48 heures ce qu’il n’a pas réussi à faire en presque un mois ». Estimant que « le choc de dimanche soir a été une rupture de confiance », il ajoute : « La situation me semble totalement insoluble. L’équation est la même ». « Il faut que tout cela cesse. Ce sont des palinodies », tranche Max Brisson, porte-parole du groupe LR, avant d’écouter son ancien président de groupe.

« Il y avait de l’émotion et de la colère »

Le ministre de l’Intérieur démissionnaire s’est en effet rendu dans la matinée au groupe LR de la Haute assemblée. Un retour parmi les siens, en terrain conquis, pour l’ex-président du groupe LR du Sénat. Pendant plus d’une heure, où il a refait « le film » des dernières 48 heures, il a été applaudi à plusieurs reprises. « Il y avait de l’émotion et de la colère, avec un président des LR qui nous a décrit quasiment heure par heure ce qu’il s’est passé », explique à la sortie Max Brisson. « Le message qui ressort de cette discussion, c’est que le responsable, c’est Macron. C’est à lui de sortir de cette crise. Et la solution possible, c’est d’accepter un gouvernement de cohabitation au sens de l’article 20 de la Constitution (« le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », ndlr). C’est-à-dire un gouvernement démacronisé, soit le contraire de Lecornu », ajoute le sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques.

Reste à voir qui pour occuper Matignon, Bruno Retailleau n’étant « pas candidat », selon un sénateur LR. Gérard Larcher ? « On connaît sa capacité à rassembler. C’est une figure d’homme d’Etat, à qui on ne peut pas prêter d’intention présidentielle pour la suite. Ça peut faire partie des solutions, si ce n’est des potentialités », avance Stéphane Piednoir.

« Comme un couple qui veut divorcer »

Mais dans le huis clos du groupe, plusieurs sénateurs ont pris la parole pour dire qu’ils doutaient de la possibilité que le chef de l’Etat accepte, alors qu’il ne montre que des signaux contraires. « J’ai dit, comme beaucoup, que ça paraît inimaginable, dans l’état actuel du déni dans lequel s’est installé le Président », réagit Max Brisson, pour qui « il paraît très difficile que le président de la République fasse le contraire de ce qu’il fait depuis un an ». Une analyse partagée par Olivier Paccaud, sénateur LR de l’Oise :