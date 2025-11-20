Budget 2026 : en cas d’impasse, le gouvernement aura recours à une loi spéciale

Le gouvernement présentera un projet de loi spéciale si les parlementaires ne parviennent pas à « achever la conduite du processus budgétaire avant le 31 décembre », a affirmé jeudi le ministre des Relations avec le Parlement Laurent Panifous lors d’une réunion au Sénat, semblant fermer la porte à l’hypothèse d’un budget par ordonnances.

Tout en affirmant que l’objectif du gouvernement était d’arriver à un budget voté, « dans l’hypothèse où nous n’y arriverions pas, pour des raisons tant calendaires que politiques (…) il faudra évidemment que le gouvernement présente au Parlement un projet de loi spéciale », a-t-il indiqué aux sénateurs, selon son entourage, confirmant des propos rapportés à l’AFP par plusieurs participants.

AFP