Budget 2026 : en cas d’impasse, le gouvernement aura recours à une loi spéciale

Primes, normes, décentralisation : ce qu’il faut retenir du discours de Sébastien Lecornu devant les maires
En clôture du Congrès de l’Association des maires de France (AMF), le Premier ministre a fait part de sa volonté de simplifier les normes qui pèse sur les élus locaux. Il a confirmé son engagement en faveur d’un grand acte de décentralisation avec le dépôt d’un projet de loi avant Noël mais sans s’engager sur une baisse de l’effort demandé aux collectivités dans le budget, au grand dam des élus.