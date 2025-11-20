Public Sénat
Le direct
Direct. Suivez la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu devant le Sénat
Crédit : Jacques Witt / SIPA / 2505141757

Budget 2026 : en cas d’impasse, le gouvernement aura recours à une loi spéciale

Alors qu’aucune piste d’atterrissage ne semble se dessiner, à ce stade, au Parlement pour l’adoption du budget, le gouvernement a choisi d’avoir recours à une loi spéciale, plutôt qu'à des ordonnances, si le blocage se poursuit.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

Le gouvernement présentera un projet de loi spéciale si les parlementaires ne parviennent pas à « achever la conduite du processus budgétaire avant le 31 décembre », a affirmé jeudi le ministre des Relations avec le Parlement Laurent Panifous lors d’une réunion au Sénat, semblant fermer la porte à l’hypothèse d’un budget par ordonnances.

Tout en affirmant que l’objectif du gouvernement était d’arriver à un budget voté, « dans l’hypothèse où nous n’y arriverions pas, pour des raisons tant calendaires que politiques (…) il faudra évidemment que le gouvernement présente au Parlement un projet de loi spéciale », a-t-il indiqué aux sénateurs, selon son entourage, confirmant des propos rapportés à l’AFP par plusieurs participants.

AFP

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Budget 2026 : en cas d’impasse, le gouvernement aura recours à une loi spéciale
4min

Politique

Primes, normes, décentralisation : ce qu’il faut retenir du discours de Sébastien Lecornu devant les maires

En clôture du Congrès de l’Association des maires de France (AMF), le Premier ministre a fait part de sa volonté de simplifier les normes qui pèse sur les élus locaux. Il a confirmé son engagement en faveur d’un grand acte de décentralisation avec le dépôt d’un projet de loi avant Noël mais sans s’engager sur une baisse de l’effort demandé aux collectivités dans le budget, au grand dam des élus.

Le