Budget 2026 : « Je suis pour qu’il y ait plus de justice fiscale, c’est-à-dire moins d’impôts », affirme Christian Estrosi

Avant d’annoncer la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu tente de trouver une voie de passage permettant de s’assurer le soutien du socle commun et d’éviter la censure de la part des oppositions. Alors que le PS, qui se retrouve au centre des négociations, demande plus de justice fiscale, les autres groupes d’opposition refusent une augmentation de la fiscalité.

Le député RN Jean-Philippe Tanguy a par exemple fait savoir que son groupe pourrait ne pas voter la censure en cas de baisse de la fiscalité. « S’il y a des baisses d’impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d’impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ce sera miraculeux », a déclaré Jean-Philippe Tanguy sur TF1 ce mardi 30 septembre.

« Je suis totalement contre la taxe Zucman »

« Le dialogue qu’a engagé le Premier ministre est un dialogue essentiel » a salué le maire de Nice, Christian Estrosi. Pour ce soutien d’Edouard Philippe, la solution ne consiste cependant pas à augmenter les prélèvements obligatoires. « Je suis totalement contre la taxe Zucman », martèle l’édile de Nice. Proposition phare de la gauche, cette taxe plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros est jugée contre-productive par le maire de Nice. « Je suis pour qu’il y ait plus de justice fiscale, c’est-à-dire moins d’impôts », déclare Christian Estrosi qui estime que « plus vous ferez payer d’impôts et plus notre pays sera faible ». Pour réduire le déficit public, le vice-président d’Horizons demande au Premier ministre de se concentrer sur la réduction des dépenses.