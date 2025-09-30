Budget 2026 : « Je suis pour qu’il y ait plus de justice fiscale, c’est-à-dire moins d’impôts », affirme Christian Estrosi

Les LR finalisent leur contrat de gouvernement avec Lecornu : « On veut que les choses soient écrites noir sur blanc et des garanties »
Les LR ont rappelé au premier ministre leurs exigences pour entrer au gouvernement. Ils attendent des « gages » de Sébastien Lecornu sur les économies, le travail et le régalien, via « une base contractuelle, avec des engagements clairement édictés », explique Mathieu Darnaud, président du groupe LR du Sénat. Si le PS censure le gouvernement, la droite est déjà prête à leur renvoyer la responsabilité de l’instabilité.