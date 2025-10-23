Budget 2026 : Le Sénat sera intraitable sur de «nouveaux impôts», prévient Mathieu Darnaud, président du groupe LR

« A chaque examen budgétaire, nous proposons des économies », martèle le président du groupe LR au Sénat, Mathieu Darnaud. Après le rejet en commission de la partie recettes du projet de loi de finances, le sénateur de l’Ardèche vante les travaux du Sénat et anticipe un parcours chaotique pour le texte à l’Assemblée nationale. Alors que la gauche pousse pour introduire de nouvelles mesures fiscales dans le texte, Mathieu Darnaud prévient que son groupe sera intraitable sur de « nouvelles taxes et de nouveaux impôts ». « Les Français ne veulent pas contribuer encore plus », appuie Mathieu Darnaud. Avant que le projet de loi de finances n’arrive au Sénat, le président du groupe LR demande au Premier ministre de se rapprocher de la chambre haute.

« Quand on a pour objectif de donner un budget à la France, on écoute les deux chambres »

« Nous serons exigeants », prévient Mathieu Darnaud. « J’attends de le rencontrer. Je pense que quand on a pour objectif de donner un budget à la France, on écoute les deux chambres. Le premier ministre a besoin de plus entendre le Sénat », continue le sénateur de l’Ardèche qui assure que le Premier ministre devrait le rencontrer prochainement avec les autres présidents de groupe. Alors que le Sénat occupait une place centrale depuis la dissolution de 2024, les sénateurs déplorent l’absence de contacts avec Sébastien Lecornu.

Les parlementaires LR ont d’ailleurs prévenu qu’ils ne voteraient pas le budget dans sa version actuelle. Pour le président du groupe LR, le renforcement des liens avec le Sénat permettrait de faciliter l’adoption du budget. « Je ne me résigne pas à imaginer que nous aurons demain une nouvelle loi spéciale ou un budget par ordonnances », affirme Mathieu Darnaud. En effet, si le Parlement ne se prononce pas dans un délai de 70 jours, le gouvernement pourrait faire entrer le budget en vigueur par ordonnances. Par ailleurs, en cas de rejet du budget, le recours à une loi spéciale pourrait être nécessaire.

Le Sénat opposé à un effort de 5 milliards sur le budget des collectivités

Parmi les points clés de l’examen du budget au Sénat, Mathieu Darnaud s’est inquiété des économies demandées aux collectivités territoriales. Dans sa copie, le gouvernement prévoit une réduction de 5 milliards du budget des collectivités. « Je ne voterai pas une nouvelle ponction pour les collectivités à hauteur de 5 milliards », prévient le président du groupe LR qui plaide pour un effort de 2 milliards d’euros. « Sans collectivités, il n’y a pas d’investissement sur les territoires », continue Mathieu Darnaud. Un effort que le Sénat est prêt à consentir et qui illustre, selon Mathieu Darnaud, la responsabilité du Sénat. « Nous agirons en cohérence pour que nous soyons au rendez-vous de la baisse de la dépense publique, du déficit », estime le sénateur de l’Ardèche.