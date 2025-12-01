Budget 2026 : le Sénat vote une taxe sur les croisières à hauteur de 15 euros par passager

Après les yachts, le Sénat a décidé de s’attaquer aux bateaux de croisières. Lors de l’examen du budget 2026, un amendement porté par la droite sénatoriale et adopté contre l’avis du gouvernement et de la commission, créé un nouveau prélèvement fondé sur le principe du pollueur-payeur, en ciblant les croisières internationales. La taxe vise les croisiéristes et s’applique à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager devrait aboutir à un rendement de 75 millions d’euros par an.

Sans succès, le groupe écologiste a souhaité ajouter dans l’assiette, les yachts. Du côté de l’exécutif, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin a estimé qu’il s’agissait ici d’un sujet « taxe de séjour ». « J’ai du mal à différencier un bateau de croisière et un ferry », a-t-elle souligné estimant que l’amendement n’était pas opérant et avait « des effets de bord ».