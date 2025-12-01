Public Sénat
Le direct

Budget 2026 : le Sénat vote une taxe sur les croisières à hauteur de 15 euros par passager

Fondé sur le principe du pollueur-payeur, un amendement porté par la droite sénatoriale au budget 2026 propose de taxer les bateaux de croisières lors de chaque escale en France, à hauteur de 15 euros par passager. Son rendement est évalué à 75 millions d’euros par an.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

Après les yachts, le Sénat a décidé de s’attaquer aux bateaux de croisières. Lors de l’examen du budget 2026, un amendement porté par la droite sénatoriale et adopté contre l’avis du gouvernement et de la commission, créé un nouveau prélèvement fondé sur le principe du pollueur-payeur, en ciblant les croisières internationales. La taxe vise les croisiéristes et s’applique à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager devrait aboutir à un rendement de 75 millions d’euros par an.

Sans succès, le groupe écologiste a souhaité ajouter dans l’assiette, les yachts. Du côté de l’exécutif, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin a estimé qu’il s’agissait ici d’un sujet « taxe de séjour ». « J’ai du mal à différencier un bateau de croisière et un ferry », a-t-elle souligné estimant que l’amendement n’était pas opérant et avait « des effets de bord ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: sFin rencontre Olivier Faure du PS et Sebastien Lecornu Premier ministre demissionnaire
8min

Politique

Budget : après une rencontre avec Sébastien Lecornu, l’optimisme modéré des socialistes, sur fond de débat autour du 49.3

« Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d’aboutir à un compromis », a salué le premier secrétaire, Olivier Faure, après une nouvelle rencontre avec le premier ministre. Une « discussion cash », qui n’a pas encore permis de lever toutes les interrogations. Alors que le bloc central est divisé, certains au PS, comme le sénateur Rachid Temal, défendent le recours à « un 49.3 de compromis ». Mais Sébastien Lecornu écarte toujours cette possibilité.

Le

Budget 2026 : le Sénat vote une taxe sur les croisières à hauteur de 15 euros par passager
4min

Politique

Budget de la défense : Sébastien Lecornu s’explique sur les débats 50-1 au Parlement

Le Premier ministre et la ministre des Armées ont rassemblé cet après-midi les parlementaires des commissions chargées des sujets de défense, dans une réunion à huis clos. Au menu des discussions : la hausse des crédits budgétaires militaires et l’organisation d’un débat sur ce thème à l’Assemblée nationale, et au Sénat.

Le

Rassemblement National meeting in Bordeaux
5min

Politique

Municipales 2026 : la nouvelle stratégie du Rassemblement national pour gagner des parrainages

À quatre mois des municipales, le Rassemblement national (RN) a donné, lundi 1ᵉʳ décembre, le coup d’envoi de sa campagne pour les élections municipales de 2026. Le parti d’extrême droite entend faire de ce scrutin un moment charnière de son implantation locale, longtemps considérée comme son principal point faible. En 2020, il n’avait conquis que dix municipalités, dont une seule de plus de 100 000 habitants.

Le