Public Sénat
Le direct

Budget 2026 : Sébastien Lecornu « n’envisage ni les ordonnances, ni la loi spéciale », précise François Patriat

Reçu ce matin par le Premier ministre pour un point d’étape sur la première partie de la discussion budgétaire à l’Assemblée nationale, François Patriat considère que Sébastien Lecornu a choisi « une voie différente qui permettrait d’aboutir » à un accord sur le PLF, sans recours au 49-3.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Le Premier ministre recevait ce matin à Matignon les présidents du bloc central au Sénat. L’occasion de faire le point sur les débats menés dans l’autre chambre, sur la première partie du PLF : « Ce budget, tel qu’il est préparé aujourd’hui, a en son sein des mesures totalement inapplicables », critique François Patriat, chef de file des RDPI, évoquant « 43 milliards d’impôts ». Et de rapporter les propos de Sébastien Lecornu : « Il a dit que […] ces mesures seraient immédiatement censurées par le Conseil constitutionnel et inapplicables dans les faits ».

Sébastien Lecornu « va tenir parole »

Se targuant d’avoir « compris » son « souhait », le sénateur Renaissance avance que « l’objectif du Premier ministre est de continuer à travailler avec l’Assemblée nationale, mais aussi d’anticiper avec le Sénat », et qu’il « n’envisage ni les ordonnances, ni la loi spéciale ». Une voie « étroite », selon François Patriat, mais « elle existe ». Tandis que « l’objectif pour nous, au Sénat, c’est de préparer un budget qui puisse être discuté ensuite en commission mixte paritaire, et être enfin adopté ».

Alors que l’hôte de Matignon a cédé sur plusieurs mesures réclamées par la gauche, l’élu de la Côte d’or considère que le Premier ministre a « choisi une voie inverse que ses prédécesseurs, qui avaient donné un budget au départ et avaient donné des gages à la fin. Là, il a préféré montrer sa bonne foi, qu’il écoutait ce que disait l’opposition, leurs demandes et les demandes des Français », notamment sur le « dégel des petites retraites et des petites ressources ». « C’est une voie qui permet de dire que le gouvernement est ouvert ».

Le ton du sénateur est assuré : Sébastien Lecornu « va tenir parole, il l’a fait sur les retraites ». Et optimiste : « Je crois que c’est une voie différente qui permettrait d’aboutir ». Les économies souhaitées par la droite, « c’est avec les socialistes que nous pouvons en débattre demain. Je crois qu’il y a des chemins à trouver. Le Premier ministre l’a déjà dit, nous pouvons avancer en lâchant sur certains points ».

Sur la décision de pas utiliser le 49-3, François Patriat estime que c’est une manière de « laisser l’Assemblée face à sa responsabilité ». Mais il s’interroge sur l’avenir du PLF premièrement débattu par les députés : « Sont-ils aujourd’hui capables de trouver un accord ? (…) Ou au contraire de continuer à disserter pour rien ? »

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris : session of questions to the government at the Senate
6min

Politique

Sébastien Lecornu aux sénateurs : « Je ne serai pas le premier ministre qui fera une passation de pouvoir avec Jordan Bardella »

Alors que les relations se sont dégradées entre la majorité sénatoriale et le premier ministre, Sébastien Lecornu s’est rendu à la conférence des présidents du Sénat. Si le geste « a été salué par le président Larcher », il reste insuffisant pour gommer les « frustrations » de sénateurs qui apprennent maintenant les concessions faites au PS « en regardant la télé ». Cherchant à « dramatiser », selon l’un des participants, « il a dit que "censure vaudra démission et que ça vaudra dissolution" ».

Le

France Macron
5min

Politique

« Demain soir, si tout va bien, Alfred Dreyfus sera général » : le Sénat s’apprête à voter un « texte très symbolique », malgré quelques difficultés…

Les sénateurs examinent ce jeudi la proposition de loi de Gabriel Attal élevant à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Les sénateurs PS, qui ont déposé un texte identique via Patrick Kanner, ont repris à leur compte le texte de l’ancien premier ministre pour lui permettre d’aller au bout, malgré les « réserves », voire l’opposition « d’Emmanuel Macron », selon le patron des sénateurs PS.

Le

Budget 2026 : Sébastien Lecornu « n’envisage ni les ordonnances, ni la loi spéciale », précise François Patriat
5min

Politique

Ingérences étrangères : « Depuis les années 2010, aucun rendez-vous électoral n’a été épargné »

A l’heure de la manipulation des algorithmes et du recours croissant à l’intelligence artificielle sur les plateformes numériques, des experts alertent le Sénat sur la multiplication d’ingérences d’origine étrangères en Europe. Avec pour objectif de déstabiliser les périodes électorales, à coups de désinformation et d‘altération de la confiance envers les institutions.

Le