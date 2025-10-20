Public Sénat
Le direct

Budget 2026 : « Si l’on n’a pas de budget au mois de décembre, la situation sera gravissime », prévient Françoise Gatel

Invitée de la matinale de Public Sénat, la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel, a tenu à alerter sur les possibles conséquences si le budget n’était pas adopté avant le 31 décembre.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

C’est le coup d’envoi des débats budgétaires ce lundi à l’Assemblée nationale. Des débats qui s’annoncent marqués par l’incertitude alors que la gauche souhaite modifier en profondeur le projet de loi de finances déposé par le gouvernement. Avec déjà 1 744 amendements en commission, les débats pourraient s’éterniser.

« C’est aujourd’hui une responsabilité parlementaire »

« On a un calendrier très serré, il faut se rappeler ce qu’il s’est passé l’année dernière lorsque l’on n’a pas eu de budget », rappelle Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. L’année dernière la chute du gouvernement de Michel Barnier avait contraint à l’adoption d’une loi spéciale en l’absence de budget au 31 décembre. Cette année, le Parlement pourrait ne pas se prononcer sur le budget dans les délais constitutionnels de 70 jours. Dans cette hypothèse, le gouvernement pourrait alors faire passer le budget par ordonnance.

« Si l’on n’a pas de budget au mois de décembre, la situation sera gravissime », estime Françoise Gatel. Dimanche 19 octobre, Gérard Larcher affirmait que « l’ordonnance était la négation du Parlement » et que par conséquent le Parlement se devait d’être « raisonnable ». « C’est aujourd’hui une responsabilité parlementaire », abonde Françoise Gatel qui juge néanmoins qu’il faut « qu’on dépense mieux et que l’on soit extrêmement exigeant ».

Interrogée sur l’effort budgétaire à réaliser pour les collectivités territoriales, la ministre de l’Aménagement du territoire défend un effort « moins élevé que celui prévu par François Bayrou ». Alors que le Sénat entend plafonner cet effort budgétaire à 2 milliards d’euros, contre 5 milliards prévus actuellement, Françoise Gatel s’en remet à « la discussion parlementaire ».

« Cette réforme des retraites peut être perfectible »

En plus des débats sur les questions fiscales, la suspension de la réforme des retraites et son financement devraient largement nourrir les discussions dans l’hémicycle. « Ce qu’a dit le Premier ministre, c’est que la chose est sur la table. Cette réforme des retraites peut être perfectible. Il avait le choix entre une situation que l’on ne maîtrisait plus du tout et une sorte d’accord à l’allemande », constate la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

Favorable à la réforme des retraites de 2023, l’ancienne sénatrice s’attend, comme Gérard Larcher, à ce que la chambre haute reste opposée à la suspension de la réforme des retraites. Hier, le président du Sénat avait prévenu que « la majorité sénatoriale serait cohérente » laissant présager un bras de fer sur le sujet avec l’Assemblée nationale.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Budget 2026 : « Si l’on n’a pas de budget au mois de décembre, la situation sera gravissime », prévient Françoise Gatel
4min

Politique

Budget 2026 : « L’ordonnance, c‘est la négation du Parlement, voilà pourquoi le Parlement doit être raisonnable », déplore Gérard Larcher

Invité du Grand Jury RTL Public Sénat et Le Figaro, le président du Sénat, Gérard Larcher, évoque les discussions budgétaires et déplore le poids du Parti socialiste dans les négociations avec l’exécutif. Opposé à la suspension de la réforme des retraites, le président du Sénat craint également un recours aux ordonnances.

Le

Budget 2026 : « Si l’on n’a pas de budget au mois de décembre, la situation sera gravissime », prévient Françoise Gatel
3min

Politique

« Ce sont des centaines de milliers de patients qui sont aujourd’hui en train de mourir », alerte ce médecin généraliste installé en Haute-Vienne

En France, neuf millions de personnes vivent dans un désert médical. L’augmentation de ce chiffre ne cesse d’inquiéter les professionnels de santé qui appellent le personnel politique à agir au plus vite, car derrière les statistiques se cache un véritable enjeu sanitaire. Raccourcir les parcours de formation des médecins ? Aller aux devants des patients avec des bus médicalisés ? Axel De Tarlé reçoit la sénatrice Corinne Imbert et le médecin généraliste Martial Jardel pour en débattre dans l’émission Et la Santé ça va ?.

Le

Budget 2026 : « Si l’on n’a pas de budget au mois de décembre, la situation sera gravissime », prévient Françoise Gatel
2min

Politique

« On impose des rythmes de cadres à des enfants », constate Sylvain Chemin, membre de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant

Depuis septembre, près de 140 citoyens tirés au sort se réunissent plusieurs fois par mois au Conseil économique et social pour débattre des temps de l’enfant. Sylvain Chemin, responsable immobilier à Cherbourg-en-Cotentin et père d’une collégienne en classe de 6ème, a pris part aux travaux de cette nouvelle Convention. Son constat est clair et limpide, la réalité des collégiens et des lycéens est à rebours des mesures préconisées. Il témoigne au micro de Quentin Calmet dans l’émission Dialogue Citoyen.

Le