Budget de la Sécu : « Je pense que nous pouvons aboutir », déclare François Patriat

A quelques heures de la commission mixte paritaire sur le budget de la Sécu qui ne s’annonce pas conclusive, le président des sénateurs macronistes, François Patriat veut croire à un compromis en nouvelle lecture à l’Assemblée.
Avec le rétablissement de la réforme des retraites, et du gel des pensions, la copie des sénateurs sur le projet de budget de la Sécu est sensiblement éloignée des amendements adoptés par les députés. En conséquence la commission mixte paritaire conclusive (CMP), composée de 7 députés et 7 sénateurs en charge de trouver une version commune du texte, devrait se solder par un échec, ce soir.

Pour autant, le président des sénateurs macronistes, François Patriat espère « une prise de responsabilité de la part des députés du bloc central et de la gauche lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne l’hypothèse d’un recours au 49.3 dont le Premier ministre s’est engagé à ne pas l’utiliser, le sénateur ne pense pas que le chef du gouvernement reviendra sur son engagement. « Même s’il est possible que les socialistes le demandent pour sortir de leur propre ambiguïté ».

François Patriat ne croit pas non plus à une loi spéciale, un texte court et technique qui l’autorisera à continuer à percevoir les impôts existants, dans l’attente de l’adoption d’une loi de finances en bonne et due forme en début d’année. « J’ai entendu les déclarations des socialistes. Elles sont plutôt positives. Je pense que nous pouvons aboutir à un budget », a-t-il conclu.

 

