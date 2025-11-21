Budget de la Sécu : le Sénat supprime la hausse de la CSG sur le capital, fruit du compromis avec les députés PS

« On démarre fort, avec l’article 6 bis ». Les sénateurs ont repris vendredi matin l’examen du budget de la Sécurité sociale avec, comme l’a souligné la rapporteure centriste, Élisabeth Doineau, l’article venu de l’Assemblée, sur la hausse de la CSG sur le capital, mesure obtenue par les députés PS, dans un compromis avec le gouvernement. L’ordre d’examen avait été spécialement changé pour permettre ce débat symbolique en plein jour et de bon matin.

La mesure votée à l’Assemblée relève le taux de CSG sur le capital de 9,2 % à 10,6 %, avec 2,66 milliards d’euros de recettes attendues. Après de longs échanges, le Sénat a sans surprise adopté l’amendement de la commission supprimant cette hausse de la CSG, grâce aux voix de la majorité sénatoriale LR-Union centriste, ainsi que du groupe Les Indépendants (à majorité Horizons). L’ensemble des groupes de gauche (PS, PCF, écologiste) a voté contre, tout comme les groupes RDPI (Renaissance) et quasi tout le RDSE.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a pourtant rappelé « l’avis de sagesse, et même l’ouverture » que le gouvernement avait donnée à la mesure à l’Assemblée, soulignant que « la hausse de la CSG du capital est plus pertinente que taxer l’outil productif ou les biens professionnels », comme le ferait la taxe Zucman. « Ça ne me paraît pas inintéressant de regarder l’outil de la CSG du capital », a ajouté la ministre de Bercy, portant l’accord trouvé sur ce point.

« Si l’objet du Sénat, c’est de faire ctrl-alt-supp / rétablissement du budget LR, le Sénat ne servira à rien »

Les socialistes ont tenté, en vain, de convaincre la majorité sénatoriale de ne pas supprimer la mesure, fruit du compromis trouvé par les députés. L’impact individuel serait « faible », a soutenu la sénatrice PS Annie Le Houerou. « Pour un PEL avec 50.000 euros à 2 %, le rendement annuel passerait de 700 à 686 euros, soit une perte de 14 euros. Pour un contrat d’assurance vie de 10.000 euros en fonds euros, le rendement passe de 248 à 244 euros, soit une baisse de 4 euros », a fait valoir la sénatrice des Côtes-d’Armor.

La gauche y a vu avant tout une bataille politique, menée par les LR, appuyés par les centristes. « Si l’objet du Sénat, c’est de faire ctrl-alt-supp / rétablissement du budget LR, le Sénat ne servira à rien dans cette affaire », a lancé le sénateur PS de l’Oise, Alexandre Ouizille, qui a appelé à « consolider les compromis trouvés à l’Assemblée, pour permettre qu’il y ait un budget pour la Sécurité sociale » (voir la vidéo ci-dessous). « 40 députés à l’Assemblée mais la France devrait avoir un budget LR… Ce n’est pas responsable », a renchéri Guillaume Gontard, président du groupe écologiste.