Budget : Jean-François Husson qualifie « d’échec total » la méthode de Sébastien Lecornu

La majorité sénatoriale va-t-elle empêcher la conclusion d’un compromis sur le budget ? Alors que le Sénat a commencé l’examen du projet de loi de finances la semaine dernière, le rapporteur général de la commission des finances de la Haute assemblée, Jean-François Husson, défend la cohérence des sénateurs face à une « Assemblée [où] tout a été retardé, rien n’a été adopté ». « Le Sénat va poser ses éléments, ensuite je pense qu’il nous faut donner un budget à la France avant le 31 décembre », rappelle Jean-François Husson qui estime que les sénateurs veulent que « la dépense publique doit être maîtrisée ».

Le Sénat poursuit le remaniement de la copie du gouvernement

Pour peser au maximum sur un éventuel compromis qui permettrait de trouver une « voie de passage dans le respect des orientations des deux chambres », le rapporteur général de la commission des finances défend la copie du Sénat.

Au Palais du Luxembourg, les orientations des sénateurs sont claires et visent une réduction de la fiscalité et une baisse du niveau de dépenses publiques. Les élus de la chambre Haute ont d’ailleurs déjà supprimé la contribution exceptionnelle des grandes entreprises qui devait rapporter 4 milliards d’euros de recettes, voté l’accélération de la suppression de la CVAE ou encore la réduction du rendement de l’Impôt sur la fortune immobilière. Sans surprise, les sénateurs ont également rejeté un amendement visant à instaurer la taxe Zucman.

En ce qui concerne les dépenses, sur lesquelles les sénateurs se pencheront à partir du 4 décembre, Jean-François Husson défend « le principe de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux hors fonctions régaliennes ». Par ailleurs, au vu de la « démographie scolaire qui s’étiole », le Sénat propose de supprimer 8 000 postes de professeurs.