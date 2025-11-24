Budget : « La suspension de la réforme des retraites doit mener à un accord des socialistes sur le budget global », prévient le député Philippe Juvin

La France sera-t-elle dotée d’un budget pour l’année 2026 ? A en croire le député LR Philippe Juvin, la réponse est oui. « Il n’y aura pas de shutdown (un arrêt des activités gouvernementales si aucun accord n’est trouvé sur les allocations budgétaires), assure le député. « Nous aurons un texte avant le 31 décembre ».

Après l’adoption de la partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) à l’Assemblée nationale vendredi dernier, l’examen du texte se poursuit au Sénat. La chambre haute doit se prononcer sur l’ensemble du texte mercredi après-midi avant la commission mixte paritaire (CMP), qui se réunit dans la soirée à l’Assemblée nationale. Le projet de loi de finance (PLF) quant à lui, arrive aujourd’hui au Sénat pour un examen des articles de la première partie en commission des Finances. Philippe Juvin se montre particulièrement confiant sur l’issue des discussions : « Je ne veux pas préempter les discussions au Sénat, mais je pense qu’un texte va sortir », assure le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale. « Il y a une stabilité que nous n’avons pas à l’Assemblée ».

« Les positions du Parti socialiste étaient guidées par la crainte d’une surenchère sur son aile gauche de LFI »

Si les députés ont su s’accorder sur la partie recette du PLFSS, il n’en a pas été de même sur le PLF dont le volet recettes a été rejeté à la quasi-unanimité samedi dernier. « Les nouvelles recettes permettaient une diminution du déficit à 4,1 %, mais c’étaient des mesures inapplicables, confiscatoires et contraires au droit européen », regrette Philippe Juvin. « J’ai donc appelé à rejeter ce budget ».

Afin que les parlementaires puissent parvenir à trouver une ligne d’entente, Philippe Juvin reconnaît la nécessité d’un compromis avec les forces socialistes, quitte à introduire la suspension de la réforme des retraites réclamée par le parti à la rose. « Je maintiens que suspendre la réforme des retraites est une erreur, mais si c’est le prix du compromis alors pourquoi pas », reconnaît le député LR.

Cependant Philippe Juvin s’inquiète qu’une ouverture vers les socialistes conduise à d’autres mesures de compromis : « Si la suspension n’est que de quelques mois et que c’est un solde de tous comptes pour les socialistes, alors je suis d’accord. Mais ce n’est pas le cas, ils demandent des tas de choses », regrette Philippe Juvin. « Le compromis doit être global. On ne sépare pas le budget de l’Etat et celui de la sécurité sociale. La suspension de la réforme des retraites voulue par les socialistes doit mener à un accord sur le budget global. Et j’ignore si les socialistes sont prêts à faire ce chemin ». D’autant que parmi les requêtes du Parti socialiste, le député craint des mesures réclamées par LFI : « Les positions du Parti socialiste étaient guidées par la crainte d’une surenchère sur son aile gauche de LFI », a-t-il prévenu.

« La réintroduction du 49-3 satisferait les socialistes, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement »

« Tout le monde est prêt à un compromis à condition du prix », assure Philippe Juvin « Il faut reprendre la copie avec toutes les forces politiques y compris les socialistes pour dire vers quoi on peut aller raisonnablement ». Pour le député, le refus du Premier ministre Sébastien Lecornu de recourir au 49-3 pour l’adoption du budget est une erreur. « Le gouvernement s’est privé d’un certain nombre d’armes constitutionnelles. Je pense que la réintroduction du 49-3 satisferait les socialistes, mais ils ne peuvent pas le dire publiquement ».

Alors que le calendrier des discussions s’accélère, Philippe Juvin appelle l’ensemble des forces politiques à trouver un compromis pour doter le pays d’un budget. « Nous sommes à la mi-temps d’un match et nous devons nous retrouver autour de la table pour se demander comment en finir ».