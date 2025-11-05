Public Sénat
Le direct

Budget : « Les avancées ne sont que des promesses de dons », note Patrick Kanner

Le président du groupe socialiste du Sénat, Patrick Kanner a précisé la position de sa famille politique dans l’examen du budget. Les socialistes comptent s’abstenir lors du vote final du projet de loi qu’ils comptent modifier vers plus de justice fiscale.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

L’examen du projet de loi de finances s’est interrompu à l’Assemblée nationale, depuis mardi les députés examinent désormais le projet de loi de financement de la Sécu. Par leur vote, les socialistes ont pu faire adopter plusieurs mesures de recettes supplémentaires visant à taxer un peu plus les grandes entreprises et les hauts patrimoines.

« Je me félicite qu’il y ait eu des avancées mais à ce stade, ce ne sont que des promesses de dons », a temporisé le président du groupe socialiste du Sénat, Patrick Kanner.

Vendredi, Sébastien Lecornu s’est dit aussi prêt » à regarder les amendements « qui viendront à dégeler » les pensions et les minima sociaux dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, dans lequel est prévue la suspension de la réforme des retraites. « Nous savons que les mesures que nous avons obtenues sur le plan social nécessitent des financements. Et manifestement sur le plan de la justice fiscale, le compte n’y est pas encore », a jouté le sénateur.

Il précise. « Il n’est pas question de voter le budget. Voter le budget, ça veut dire rentrer dans la majorité. Nous ne sommes pas dans la majorité ».

Patrick Kanner explique que si sa formation politique veut « la stabilité, ça ne veut pas dire la stabilité pour le gouvernement ». « Ça veut dire que nos exigences ne sont pas des intransigeances ». Le chemin que compte emprunter le PS est donc celui de l’abstention. « C’est dire que nous sommes globalement rassurés sans être totalement satisfaits ». « Nous assumons d’être dans la négociation ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

France Macron
5min

Politique

« Demain soir, si tout va bien, Alfred Dreyfus sera général » : le Sénat s’apprête à voter un « texte très symbolique », malgré quelques difficultés…

Les sénateurs examinent ce jeudi la proposition de loi de Gabriel Attal élevant à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Les sénateurs PS, qui ont déposé un texte identique via Patrick Kanner, ont repris à leur compte le texte de l’ancien premier ministre pour lui permettre d’aller au bout, malgré les « réserves », voire l’opposition « d’Emmanuel Macron », selon le patron des sénateurs PS.

Le

Budget : « Les avancées ne sont que des promesses de dons », note Patrick Kanner
5min

Politique

Ingérences étrangères : « Depuis les années 2010, aucun rendez-vous électoral n’a été épargné »

A l’heure de la manipulation des algorithmes et du recours croissant à l’intelligence artificielle sur les plateformes numériques, des experts alertent le Sénat sur la multiplication d’ingérences d’origine étrangères en Europe. Avec pour objectif de déstabiliser les périodes électorales, à coups de désinformation et d‘altération de la confiance envers les institutions.

Le