Budget : passe-d’armes au Sénat entre les LR et le gouvernement sur la responsabilité du déficit

Ça ne passe pas. Lundi, à l’issue du vote du projet de loi de finances (PLF) par le Sénat, le ministre de l’Économie a pointé du doigt un déficit public porté à 5,1 % du PIB – et grimpant à 5,3 % après l’adoption du budget de la Sécurité sociale par les députés. « Houston, we have a problem ! », a-t-il cinglé, appelant les sénateurs à revoir l’addition. La majorité sénatoriale n’a toujours pas digéré de s’être fait passer un savon, rejetant la charge sur l’exécutif, et les compromis actés avec les députés socialistes. A l’occasion de la séance des questions d’actualité au gouvernement, quatre LR sont montés au front pour se défendre de ces remontrances. La sénatrice Christine Lavarde (LR) a interpellé directement Roland Lescure, défendant ses troupes qui « ont fait preuve de courage et de créativité » et « vous ont proposé des réformes sur les agences de l’État, sur la fonction publique, sur la fiscalité énergétique, sur le logement, sur les collectivités locales, l’indexation différenciée du barème de l’impôt sur le revenu, une mesure sur les impôts des retraités les plus aisés… », a-t-elle énuméré.

« Il va falloir faire des efforts en toute franchise »

Fait rare au palais du Luxembourg, des huées ont fusé dans l’hémicycle. Pas de quoi déstabiliser le locataire de Bercy, qui s’est amusé de ce chahut : « J’ai eu l’impression, quelques minutes, de me retrouver pas très loin d’ici, à l’Assemblée nationale, mais c’est bien à la Chambre haute que je suis ». Sur le banc, Sébastien Lecornu n’a pas pu cacher son sourire.

« Si vous avez entendu, madame la sénatrice, que je jugeais quiconque d’irresponsable, c’est soit que je me suis mal exprimé, soit qu’on est dans des dialogues aujourd’hui, qui sont des dialogues de sourds, que je regrette », a planté Roland Lescure. Et d’ajouter : « Ce que j’ai dit lundi, c’est que si on souhaite progresser vers un budget votable par les deux Chambres, il va falloir que tout le monde fasse des efforts, je continue à le penser et je continue à l’affirmer ». Le ministre a appelé les élus à accentuer leur travail : « Vous pouvez vous renvoyer la balle les uns les autres, vous pouvez la renvoyer à nous. […] Ce que j’ai dit lundi, c’est qu’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale allait sans doute être voté, il l’a été hier à l’Assemblée nationale, qu’un projet de loi de finances venait d’être voté par le Sénat, et que quand on additionnait les deux copies, on était à 5,3 % [de déficit] du PIB. […] Il va falloir faire des efforts en toute franchise »