Public Sénat
Le direct

Budget : pour le centriste Hervé Marseille, la commission mixte paritaire « ne sera pas facile »

Après son adoption au Sénat avec 187 voix pour, et 109 contre, le projet de loi de finances va pouvoir poursuivre son parcours législatif en commission mixte paritaire vendredi. Pendant deux jours, sept députés et sept sénateurs tenteront de parvenir à un texte de compromis, pour faire atterrir le budget avant le 31 décembre. La tâche s’annonce complexe, même pour les plus optimistes.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Sans surprise, la Chambre basse a adopté le projet de loi de finances à 187 voix pour. Le président du groupe Union centriste au Sénat voit dans les 48 abstentions et les 109 voix contre exprimées « un signe », « une forme de mise en garde et de mécontentement ». « Il faut en tenir compte », assure Hervé Marseille. Et d’ajouter : « La CMP [ndlr : commission mixte paritaire] ne sera pas facile », alors même que le chef de file du parti UDI se montrait plutôt optimiste, en fin de semaine dernière, projetant une potentielle issue positive de cette réunion entre sept sénateurs et sept députés.

Quant à l’option d’une loi spéciale, a priori incontournable en cas de non-accord en CMP pour parvenir à l’adoption d’un budget d’ici la fin de l’année, celle-ci viendrait contrecarrer la hausse des crédits prévus pour la défense : « Ce n’est pas sérieux, il faut qu’on trouve des solutions. On ne peut pas, à la fois, mettre le pays en garde contre les risques qui pèsent sur le pays et l’Europe, et en même temps, ne pas être en situation de pouvoir dote notre armée des besoins budgétaires qu’elle attend. Je pense que c’est un problème de responsabilité », poursuit le sénateur des Hauts-de-Seine.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Direct. Suivez l’adoption du budget 2026 au Sénat
2min

Politique

Budget : qui sont les sénateurs qui participeront à la commission mixte paritaire ?

Outre le président PS et rapporteur général LR de la commission des finances, Claude Raynal et Jean-François Husson, seront présents en CMP les sénateurs LR Christine Lavarde et Stéphane Sautarel, qui suit les collectivités, ainsi que le centriste Michel Canévet et le sénateur Horizons Emmanuel Capus, qui ont défendu plus d’économies durant les débats. Pour le PS, on retrouve le chef de file du groupe, Thierry Cozic.

Le

4min

Politique

UE-Mercosur : vers un accord cette semaine, contre l’avis de la France

Le sommet du Mercosur se tiendra ce samedi au Brésil, au cours duquel Ursula von der Leyen souhaiterait ratifier le traité commercial. Mais Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait part de son opposition, annonçant qu’il souhaitait reporter l’examen du texte, le tout sur fond de mobilisation des agriculteurs.

Le

Budget : pour le centriste Hervé Marseille, la commission mixte paritaire « ne sera pas facile »
3min

Politique

Crise agricole : « Avec une vaccination massive, nous ne pourrions plus exporter », s’inquiète François Patriat

Opposition au Mercosur et poursuite de l’abattage de cheptel bovins : la crise agricole se poursuit sur le territoire, essentiellement dans le sud-ouest où les actions de blocages sont maintenues. Invité de la matinale de Public Sénat, le président du groupe RDPI au Sénat et ancien ministre de l’Agriculture, François Patriat, appelle à un moment d’accalmie de tous les acteurs. S’il salue l’action du gouvernement, il recommande cependant une meilleure prise en charge des pertes d’exploitation des agriculteurs.

Le

Buste de Marianne
2min

Politique

Sondage : 76% des Français s’intéressent aux prochaines municipales

Comme lors des précédentes élections municipales, le thème de la « sécurité et de la lutte contre la délinquance » se dégage largement comme prioritaire pour 50% des Français interrogés, en particulier chez les sympathisants de droite et d’extrême droite, dans un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. La santé et le niveau des impôts locaux suivent, avec 35% de citations chacun.

Le