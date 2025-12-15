Budget : pour le centriste Hervé Marseille, la commission mixte paritaire « ne sera pas facile »

Budget : qui sont les sénateurs qui participeront à la commission mixte paritaire ?
Outre le président PS et rapporteur général LR de la commission des finances, Claude Raynal et Jean-François Husson, seront présents en CMP les sénateurs LR Christine Lavarde et Stéphane Sautarel, qui suit les collectivités, ainsi que le centriste Michel Canévet et le sénateur Horizons Emmanuel Capus, qui ont défendu plus d’économies durant les débats. Pour le PS, on retrouve le chef de file du groupe, Thierry Cozic.