Budget : qui sont les sénateurs qui participeront à la commission mixte paritaire ?

Outre le président PS et rapporteur général LR de la commission des finances, Claude Raynal et Jean-François Husson, seront présents en CMP les sénateurs LR Christine Lavarde et Stéphane Sautarel, qui suit les collectivités, ainsi que le centriste Michel Canévet et le sénateur Horizons Emmanuel Capus, qui ont défendu plus d’économies durant les débats. Pour le PS, on retrouve le chef de file du groupe, Thierry Cozic.
Après l’adoption par le Sénat du projet de loi de finances 2026 lundi, la commission mixte paritaire (CMP), où sept députés et sept sénateurs vont tenter de trouver un texte commun, devrait se réunir vendredi 19 décembre et peut-être samedi 20 décembre.

Côté Sénat, on connaît les membres titulaires et suppléants. Parmi les titulaires, on compte 3 LR, 2 PS, 1 Union centriste et 1 Les Indépendants (Horizons). Voici la liste, obtenue par Public Sénat.

Liste des titulaires :

– Claude Raynal (PS), président de la commission des finances.

– Jean-François Husson (LR), rapporteur général de la commission des finances.

– Christine Lavarde (LR), sénatrice des Hauts-de-Seine.

– Stéphane Sautarel (LR), sénateur du Cantal.

– Michel Canévet (Union centriste), sénateur du Finistère.

– Thierry Cozic (PS), sénateur de la Sarthe.

– Emmanuel Capus (Les Indépendants), sénateur du Maine-et-Loire.

Liste des suppléants :

– Bruno Belin (LR), sénateur de la Vienne.

– Jean-Raymond Hugonet (LR), sénateur de l’Essonne.

– Sylvie Vermeillet (Union centriste), sénatrice du Jura.

– Florence Blatrix-Contat (PS), sénatrice de l’Ain.

– Pascal Savoldelli (PCF), sénateur du Val-de-Marne.

– Solange Nadille (RDPI), sénatrice de la Guadeloupe.

– Raphaël Daubet (RDSE), sénateur du Lot.

