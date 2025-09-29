Près de trois semaines après avoir été nommé, le premier ministre va de nouveau consulter. C’est grave docteur ? En effet, les semaines se suivent et se ressemblent pour Sébastien Lecornu. Il a de nouveau déjeuné avec les responsables du socle commun, ce lundi, à Matignon. Mardi, il rencontre les présidents de l’Assemblée et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, avant de faire face à une seconde journée de grève, jeudi, et de revoir les socialistes vendredi, pour une rencontre qui s’annonce déjà cruciale. Et petit « détail » à ne pas oublier : il pourrait nommer son gouvernement en fin de semaine, comme publicsenat.fr l’écrivait mercredi dernier.

« Toutes les semaines sont cruciales. Celle-là l’est plus, car il y a la nomination du gouvernement », reconnaît François Patriat, président du groupe RDPI (Renaissance) du Sénat. Mais il tempère l’attente. « Il y a un gouvernement démissionnaire depuis bientôt trois semaines, les Français ne s’en aperçoivent pas. Il vaut mieux prendre le temps et trouver un gouvernement en accord avec les décisions budgétaires qui seront prises », avance ce fidèle d’Emmanuel Macron.

« La porte est restée ouverte, mais c’est une ouverture de plus en plus maigre », affirme Patrick Kanner

Alors que l’horloge budgétaire tourne, est-ce déjà la semaine de la dernière chance pour Sébastien Lecornu ? « Oui », répond sans ambages le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, invité de BFMTV ce lundi matin. Comme tous les socialistes, avec lesquels le gouvernement espère trouver un accord de non-censure sur le budget, il a été particulièrement déçu de l’interview accordée par le premier ministre au Parisien. « Pour l’instant, on a bien compris ce qu’il ne voulait pas, on n’a pas très bien compris ce qu’il était prêt à faire », relève le numéro 1 du PS.

Olivier Faure ne ferme cependant pas la porte. Réunis à Bram, ce week-end, chez la présidente d’Occitanie, Carole Delga, les socialistes ont montré qu’ils étaient prêts à laisser encore sa chance au produit. Mais le temps presse. « La porte est restée ouverte, mais c’est une ouverture de plus en plus maigre », prévient ce lundi le président du groupe PS du Sénat, Patrick Kanner, qui souligne que « les plus modérés du PS n’ont pas compris cette interview ».

Dans cet entretien, Sébastien Lecornu refuse clairement la taxe Zucman, que demande le PS, et se dit prêt à réformer l’Aide médicale d’Etat et à réforme l’assurance chômage, soit des messages envoyés au RN, aux LR ou Renaissance, mais pas au PS. La gauche n’a quasiment rien à se mettre sous la dent. Il parle simplement « d’efforts » qui « ne seront compris que s’ils sont partagés et justes » et ajoute que « certains impôts augmenteront, mais d’autres diminueront », sans donner plus de détails.

« Avant de vouloir chercher un accord avec le PS, il faut bien être d’accord au sein du socle commun »

Une tonalité qui s’expliquerait par la volonté de Sébastien Lecornu d’envoyer d’abord des messages en direction de ses alliés qui forment sa majorité relative. « Avant de vouloir chercher un accord avec le PS, il faut bien être d’accord entre nous, au sein du socle commun », confirme l’un de ses membres. Et encore, « il faut vraiment que tout le monde joue le jeu, et ne pas être dans des positionnements pré présidentielle », ajoute le même.

Du côté de Matignon, on assure qu’il ne faut pas s’arrêter au premier niveau de lecture. « L’interview de vendredi, c’est une base des négociations. Ce ne sera pas le budget Lecornu, ni celui du seul socle commun. Il faut que le Parlement s’en saisisse », fait-on valoir dans l’entourage de Sébastien Lecornu, où on oriente les projecteurs sur les quelques bougés possibles, histoire d’aider les socialistes. « Le PS ne peut pas faire semblant de ne pas voir qu’il n’y a des pistes nouvelles de négociations ouvertes par le premier ministre dans l’interview : fiscalité des plus riches, assurance chômage, pouvoir d’achat », ajoute-t-on dans l’entourage du locataire de Matignon.

« Drôles de négociations »

S’il faut lire entre les lignes, voire être dans l’esprit de Sébastien Lecornu pour savoir où il veut aller, les socialistes attendent surtout du concret. « Nous, on veut de la clarté, pas des suppositions. Et la clarté ne va pas dans notre sens, ni dans celui de la justice fiscale », pointe Patrick Kanner. « On a été interloqués par le contenu de l’interview », souligne le sénateur du Nord et les « explications de textes » reçues ne suffisent pas. S’étonnant de ces « drôles de négociations » qui patinent, alors que la date couperet pour adopter le budget dans les temps approche, il ajoute :