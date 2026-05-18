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Candidature de Gabriel Attal pour 2027 : « On s’y prépare, il s’y prépare depuis des années », explique Franck Riester

Invité de la matinale de Public Sénat, Franck Riester détaille les raisons de son soutien à Gabriel Attal et considère qu’il est le mieux placé pour être le candidat du bloc central pour l’élection présidentielle de 2027. L’ancien ministre de la Culture estime par ailleurs qu’une candidature commune pour le bloc central pour 2027 pourrait être actée “en début d’année prochaine”.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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« Je le souhaite, c’est tout l’objectif de la tribune que j’ai signée », explique le secrétaire général de Renaissance, Franck Riester. L’ancien député, avec près de 500 élus locaux, a signé une tribune publiée dans la tribune du Dimanche pour appeler Gabriel Attal à se présenter à l’élection présidentielle de 2027. « On s’y prépare, il s’y prépare depuis des années », assure Franck Riester qui veut offrir un tremplin à l’ancien premier ministre. Après la sortie d’un livre à la fin du mois d’avril et un meeting à Paris prévu le 30 mai, Gabriel Attal tente de s’imposer comme le candidat naturel de Renaissance avec pour ambition de devenir le favori du bloc central. 

Une décision prise en fonction des sondages ou peut-être d’une primaire 

Les derniers jours ont donné lieu à une clarification au sein du parti Renaissance après le départ d’Élisabeth Borne de la présidence du conseil national du parti. « Plus de 90 % des membres du conseil national ont voté pour que ce soit Gabriel Attal notre candidat », rappelle Franck Riester faisant de ce score un gage de l’adhésion que suscite Gabriel Attal. 

Malgré cela, le député des Hauts-de-Seine devra composer avec Edouard Philippe, candidat déclaré de longue date et, pour l’instant, favori des sondages. Alors que le bloc central a mis en place un comité de liaison au mois d’avril pour favoriser un rassemblement entre les différents courants du bloc central, rien n’est encore tranché. Pour Franck Riester plusieurs options sont possibles, notamment la possibilité de trancher en fonction des sondages en « début d’année prochaine » ou « peut-être par une primaire ». Néanmoins, Edouard Philippe a affirmé à plusieurs reprises ne pas croire à la possibilité d’une primaire. 

Des propositions en préparation 

En dépit de l’avance que semble avoir Edouard Philippe, Franck Riester veut croire dans les chances de Gabriel Attal. « Il est à la tête de Renaissance et a redynamisé le parti, a remis ce parti en ordre de marche, a fait en sorte que ce parti retravaille sur le fond », explique l’ancien ministre de la Culture. 

Le secrétaire général de Renaissance distille les premiers éléments d’un programme et de ses priorités : « Gabriel Attal va faire des propositions fortes pour faire davantage confiance au terrain, aux élus locaux et aux différentes forces vives de ce pays ». Franck Riester évoque d’autres thèmes majeurs comme l’éducation ou certains sujets de société comme la gestation pour autrui à laquelle l’ancien député se déclare favorable à titre personnel. « Je pense qu’aujourd’hui il a cette audace de proposition, il n’a pas peur de mettre les pieds dans le plat », résume Franck Riester.

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