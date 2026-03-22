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CARTE. Second tour des municipales 2026 : retrouvez tous les résultats en temps réel, commune par commune

CARTE - Le second tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 22 mars 2026 dans les plus de 1500 communes non pourvues au premier tour. Découvrez dès maintenant la liste victorieuse dans votre commune.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Nouvelle journée électorale ce dimanche 22 mars 2026, dans les 1580 communes ou secteurs, où un second tour est nécessaire pour ces élections municipales 2026. Ce sont 4,5 % des communes qui sont concernées ce nouveau scrutin. Rappelons que pour plus de 33 000 communes, l’élection s’est jouée dès le premier tour.

Dans les grandes agglomérations, 38 des 42 villes de plus de 100 000 habitants participeront à ce second tour, et notamment Paris, Lyon et Marseille. Dans l’entre-deux tours, beaucoup d’alliances, de désistements, de fusions techniques ou pas, ont eu lieu, redessinant les configurations dans de nombreuses villes.

Combien de duels, triangulaires ou quadrangulaires pour ce second tour ? Public Sénat a épluché les données du ministère de l’Intérieur : pour tout savoir lisez notre article sur le sujet.

👉 2ème tour : combien de duels, triangulaires, quadrangulaires ?

Si certains candidats ont une large avance à l’issue des résultats du premier tour (voir tous les résultats sur notre carte), d’autres sont au coude-à-coude, si bien que dans de nombreuses villes, le suspense sur le nom du prochain maire est bien réel.

Les résultats de ce second tour seront rendus disponibles à partir de 20 heures, horaire de fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes.

Qui sera votre prochain maire ? Retrouvez tous les résultats, commune par commune, grâce à notre carte interactive ci-dessous.

Source : ministère de l'Intérieur

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