Casse du Louvre :« Je n’aurais jamais pensé que le Louvre puisse avoir tellement de dysfonctionnements »

« Ce qui a manqué, ce n’est pas la sûreté intérieure mais la protection extérieure »

« À 30 secondes près, les agents ou les policiers auraient pu empêcher la fuite des voleurs », déclare Noël Corbin

Pascal Mignerey, chef de la délégation de la Mission sécurité, sûreté et d’audit (Missa) au ministère de la Culture a mis en avant le « paradoxe » auquel devaient faire face les musées. « Offrir la plus grande visibilité aux collections tout en assurant leur sécurité ». D‘autant que concernant le vol, « la menace ne cesse d’évoluer ». « On a à peu près 18 vols par an de 2011 à 2024. Sans vraiment de fluctuation à la hausse. Ce qui change, c’est le mode opératoire. On est passé de la méthode dite douce, en période nocturne, à des vols violents avec armes en plein jour », a-t-il exposé.

Il précise :« En ce moment ce sont essentiellement les métaux, les objets précieux qui sont visés »

Face à cette menace, Pascal Mignerey appelle lui aussi à un changement doctrine. « Il faut que la sûreté soit en permanence au cœur des préoccupations, des responsables des musées ». Parmi les préconisations envoyées aux responsables d’établissement par le ministère après le casse du Louvre, figure « la réalisation d’un inventaire des objets comportant un risque particulier de vol et procéder à leur retrait des salles d’exposition, si un certain nombre de conditions de sûreté n’étaient pas réunies ».

La Missa a elle aussi réalisé plusieurs audits de sûreté dans différents musées après le casse du Louvre. Le vol des bijoux a été facilité « par une obsolescence des outils périmétriques de protection, avec une seule caméra fixe à images analogiques situées sur le quai François Mitterrand, et un nombre insuffisant de moniteurs permettant de voir les images en temps réel dans le PC sécurité », a-t-il souligné. De même, la grille de protection des fenêtres ôtées en 2003 au moment de la rénovation de la gallérie, n’a pas été remise en place. Ni les pompiers, ni les architectes des bâtiments de France n’ont été sollicités pour savoir si cette grille pouvait rester en place », a-t-il estimé.

En revanche, les vitrines de protection des bijoux de la couronne installées en 2018 et 2019 étaient plus solides que les anciennes. « Elles ont résisté près de 3 minutes, malgré l’emploi de moyens nouveaux, des disqueuses portatives ». « Ce qui a manqué, ce n’est pas la sûreté intérieure mais la protection extérieure ».