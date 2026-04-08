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Cessez-le-feu en Iran : Emmanuel Macron « salue une très bonne chose » et demande qu’il « inclue pleinement le Liban »

En amont du Conseil de Défense, Emmanuel Macron a pris la parole pour revenir sur le cessez-le-feu de deux semaines entre l’Iran et les Etats-Unis, annoncé par Donald Trump cette nuit. Une« très bonne chose » pour le chef de l'Etat qui demande l'inclusion de l'Iran dans le processus.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Avant de démarrer le Conseil de Défense consacré à la situation au proche Orient, le président de la République a « salué » le cessez-le-feu de deux semaines entre l’Iran et les Etats-Unis, annoncé par Donald Trump cette nuit. « Nous attendons pour les jours et les semaines qui viennent, qu’il soit pleinement respecté dans toute la région et permettre que des négociations se tiennent […] pour permettre de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales ayant trait à l’Iran », a-t-il exprimé. Il qualifie ce cessez-le-feu de « très bonne chose ».

L’ordre du jour du Conseil de défense porte sur le détroit d’Ormuz et la situation du Liban. « Une quinzaine de pays sont mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre la mise en œuvre d’une mission strictement défensive en coordination avec l’Iran pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation », a-t-il indiqué.

Concernant le Liban, le pays est, « à date », inclus dans le cessez-le-feu. Mais la « situation est critique », a estimé le chef de l’Etat pour qui l’occupation du sud du Liban par Israël « ne peut pas être une solution. « Notre souhait, dans ce contexte, est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban.

Enfin, le Conseil de défense portera également sur les conséquences économiques et énergétiques du cessez-le-feu pour la France et l’Europe.

 

 

 

 

 

 

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