Le sujet revient sur le haut de la pile, plus ou moins régulièrement. Celui de l’union des droites, à savoir l’union de la droite républicaine, représentée par les LR, avec l’extrême droite, en l’occurrence le RN et aujourd’hui Reconquête. Ce sont des propos, ou plutôt des écrits de l’ancien chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy, qui rallument la mèche.

Dans son livre « Le Journal d’un prisonnier » (Ed. Fayard), à paraître le 10 décembre, Nicolas Sarkozy livre son expérience de la prison. Mais il parle aussi politique. On apprend que lors d’un échange téléphonique avec Marine Le Pen, qui lui a exprimé son soutien lors de sa condamnation, il a clairement exclu tout front républicain à l’avenir. « Et de surcroît je l’assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet », précise l’ex-Président. Mais il parle aussi stratégie politique, dans un autre passage, qui fait tout autant, voire plus, réagir. « Le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l’esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème », affirme Nicolas Sarkozy, alors qu’il avait appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 et 2022. De là à y voir un appel à l’union des droites, dans une forme de volte-face, il n’y a qu’un pas que beaucoup ont franchi.

« Nicolas Sarkozy a toujours dit qu’il fallait parler aux électeurs du RN, mais absolument pas s’allier au parti », dément l’entourage de l’ex-chef de l’Etat

Contacté par publicsenat.fr ce lundi, l’entourage de l’ex-Président dément pourtant toute volonté de briser ce qui reste un tabou, pour certains, à droite. « Nicolas Sarkozy a toujours dit qu’il fallait parler aux électeurs du RN, mais absolument pas s’allier au parti », soutient l’entourage de l’ex-chef de l’Etat, pointant « un emballement totalement disproportionné » (voir notre article sur le sujet pour plus de détails). Par rassemblement, il fallait comprendre celui qu’il avait défendu en 2007. « Il prône le rassemblement, comme il l’a toujours fait, à l’époque de Christine Boutin à Eric Besson, en passant par Philippe de Villiers et Luc Chatel », rappelle toujours l’entourage, qui souligne qu’« avec lui, le RN était totalement asphyxié. En 2007 et 2012, ce sont les seules élections présidentielles où le RN n’est pas au deuxième tour ».

Un parlementaire LR, qui l’a rencontré quelques jours avant son incarcération, confie avoir justement « parlé notamment de l’union des droites » avec Nicolas Sarkozy. Mais cet élu confirme qu’« il n’était pas du tout sur l’idée de l’union des droites ». Evoquant l’hypothèse d’une dissolution, avec une majorité relative RN, l’ex-chef de l’Etat lui aurait répondu qu’« évidemment, nous ne participerons pas. Mais au cas par cas, nous pourrons voter des textes », selon ce parlementaire LR. Soit l’attitude des LR depuis un moment vis-à-vis d’Emmanuel Macron, comme lors du texte sur l’immigration. Sauf qu’ici, les réformes viendraient du RN, une différence de taille.

Si l’entourage dément aujourd’hui, beaucoup ont vu dans les propos de l’ex-chef de l’Etat un appel à l’union des droites. Appelé à réagir avant cette mise au point, le président des LR, Bruno Retailleau, a estimé sur BFMTV que l’ex-chef de l’Etat avait « raison quand il dit qu’il faut se rassembler et s’élargir, sans anathème ». Mais le sénateur ne croit « pas en l’union des droites », « cette tambouille d’appareils » qui est « vaine ». Il assume en revanche de s’« adresser aux électeurs du RN, pour que l’union des droites se fasse par le terrain, par les urnes ». Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a quant à lui assuré que son « combat » tenait toujours « contre les extrêmes », que ce soit « LFI » ou le « Rassemblement national ». « L’union des droites, non, c’est l’union de la droite avec l’extrême droite », a-t-il insisté.

« Ça n’a pas de sens l’union des droites », soutient Sophie Primas

« Ça travaille plus les journalistes que la droite », balaye de son côté le sénateur LR Marc-Philippe Daubresse, pour qui « il n’y a pas à refaire le débat vingt fois. Il y a eu une élection du président des LR », « qui a abouti à dire que la ligne défendue par Bruno Retailleau, qui est la même qu’il y a plusieurs mois et qui était déjà la ligne défendue par Nicolas Sarkozy, prédomine ». Il ajoute : « On ne fait pas l’union des droites. C’est Monsieur Ciotti qui fait ça ».

L’ancienne porte-parole du gouvernement, la sénatrice LR Sophie Primas, soutient aussi la ligne défendue par son chef de parti. « On doit faire adhérer les gens par l’intention et l’action, plutôt que par l’union des partis, qui n’aurait aucun sens. Si on se pose des questions communes, on n’a pas la même réponse. On a des différences programmatiques très fortes. Et ça ne peut pas passer par l’union des droites. Ça n’a pas de sens l’union des droites », soutient Sophie Primas.

« Sur énormément de domaines, sur les problématiques économiques, le RN est de gauche »

« Le vrai problème, c’est qu’on ne peut s’allier qu’à des gens qui partagent des valeurs, des combats politiques. Or sur énormément de domaines, sur les problématiques économiques, le RN est de gauche. Sur la fiscalité, les députés RN ont voté les trois quarts des hausses d’impôts proposées par le PS et LFI. Sur les retraites, le RN souhaite revenir à 62 ans, officiellement, comme la gauche », pointe Olivier Paccaud, sénateur LR de l’Oise. « Moi, je ne me rallie pas au PS » lance-t-il, avant d’ajouter :