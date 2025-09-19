Les rues françaises ont de nouveau attiré les caméras du monde entier. Le 18 septembre, des centaines de milliers de manifestants, entre un demi-million selon le ministère de l’Intérieur et près d’un million d’après la CGT, ont défilé contre les orientations budgétaires présentées le 15 juillet par François Bayrou, prédécesseur de Sébastien Lecornu. Mais plus que les chiffres, c’est l’interprétation de ce mouvement qui retient l’attention à l’étranger. Entre fascination, inquiétude et ironie, la presse internationale déchiffre une France en ébullition.

« Ils veulent le chaos »

De Berlin à Madrid, en passant par Genève, les réactions oscillent entre inquiétude et constat d’endurance sociale.

En Allemagne, l’hebdomadaire, Die Zeit titre « Ils veulent le chaos » et s’attarde sur un élément souvent marginalisé en France, la présence du Black Bloc. « Pour de nombreux Français, le Black Bloc fait partie intégrante de la manifestation au même titre que le stand de saucisses », peut-on y lire. Le journal y voit un signe inquiétant d’ancrage dans les classes populaires, révélateur d’une radicalisation politique. En Espagne, El País reste plus sobre, soulignant la continuité de la contestation malgré les changements à Matignon. Tandis qu’en Suisse, Le Temps parle d’une « austérité injuste » et insiste sur la puissance retrouvée des syndicats, capables de canaliser et organiser la colère mieux que les mobilisations nées sur les réseaux sociaux, tel que « Bloquons tout ».

Le prisme britannique

De l’autre côté de la Manche, la mobilisation a été largement couverte, mais chaque média en a livré une lecture différente. Pour le Telegraph, un quotidien conservateur, c’est le désordre qui prime avec des arrestations, des affrontements, intrusion au ministère des Finances. Le récit insiste sur la dimension sécuritaire et sur une France en proie au désordre.

À l’opposé, The Guardian, média connoté à gauche et la BBC se sont attachés aux voix de la rue. La journaliste Marianne Baisnée de la BBC parle d’un pays « plongé dans le chaos », mais donne surtout la parole aux manifestants et à la CGT, décrivant une colère sociale enracinée. The Times, fidèle à son ton, parle du ras-le-bol français vis-à-vis d’Emmanuel Macron.

« Taxer les riches »

Outre-Atlantique, la contestation française est d’abord un débat fiscal. Le New York Times titre sur le slogan « Taxez les riches » et met en avant la proposition de Gabriel Zucman de taxer les ultra-riches. Ici, le conflit est lu comme une bataille sur le modèle de redistribution et la justice fiscale. À l’inverse, le Wall Street Journal dramatise davantage le bras de fer, avec des foules massives tentant de contraindre Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre à renoncer à l’austérité. Le quotidien libéral conservateur y voit surtout un risque pour la stabilité économique.

Une singularité française en vitrine

Au-delà des différences de ton, un consensus émerge, la rue demeure en France un acteur politique central, capable de fragiliser un exécutif à peine recomposé. Là où d’autres démocraties voient la contestation se diluer, la France continue de faire du pavé un lieu de décision.

Pour la presse étrangère, cette mobilisation du 18 septembre ne se résume pas seulement à des chiffres ou à des heurts. Elle illustre une spécificité française : un pays qui, face à l’austérité, choisit l’épreuve de force et qui continue, malgré la lassitude, à fasciner ses voisins.