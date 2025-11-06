En attendant celui des départements et les communes, les Régions de France tenaient leur 21e congrès ce jeudi dans les Yvelines. Et les collectivités peuvent compter sur le Sénat, chambre des territoires, lorsque le budget arrive au Parlement à l’automne. Cette année, ce sont plus 4,7 milliards d’euros d’efforts que leur demande le gouvernement dans le projet de loi de finances. « Eh bien, le Sénat dit non. Pas par corporatisme, mais parce que 70 % de l’investissement dans ce pays, ce sont les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Et il ne faut pas affaiblir l’investissement public dans ce pays », a prévenu Gérard Larcher au micro de Public Sénat.

Le président du Sénat prévient qu’il compte bien alléger l’effort à 2 milliards. « Ces deux milliards, on ne transigera pas dessus ». Gérard Larcher n’a pas eu l’assentiment de Sébastien Lecornu sur ce point mais qu’importe. « Ce qui compte c’est le vote des sénateurs. Je ne cherche pas de garanties. J’attends qu’on respecte le Parlement et notamment qu’on respecte la chambre des territoires »,

Concernant le grand acte de décentralisation promis par Sébastien Lecornu, le Sénat a remis au gouvernement sa contribution le 31 octobre, que Gérard Larcher résume ainsi. « Il faut clarifier la relation avec l’Etat. Il faut un texte, simple, pragmatique à horizon défini ». « Si le Premier ministre veut avancer, il y a cette première étape sur cette liberté redonnée aux collectivités territoriales à agir. Ça s’appelle simplification, subsidiarité, autonomie financière et fiscale », liste-t-il.

Enfin, Gérard Larcher pense que l’examen d’une grande loi de décentralisation est envisageable peu après les élections municipales.