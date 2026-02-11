Public Sénat
Paris : Proces Joel Guerriau et Sandrine Josso
French MP Sandrine Josso during the trial of former French Senator Joel Guerriau facing accusations of drugging her with a view to sexually assaulting her, at the Paris Courthouse in Paris on January 27, 2026.//CEZARDGABRIELLE_guerriau_31/Credit:Gabrielle CEZARD/SIPA/2601272231

Condamnation de Joel Guerriau : Sandrine Josso reçue par Gérard Larcher, ce mercredi à 18h30

15 jours après la condamnation de l’ex-sénateur Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer, Gérard Larcher va recevoir l’élue, ce mercredi. La députée avait fait part de son regret de ne pas avoir reçu de marque de soutien de la part du président du Sénat.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Le 27 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné, l’ancien sénateur Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, sans exécution provisoire. Au terme d’un retentissant procès de soumission chimique dans le monde politique, Joël Guerriau a été reconnu coupable d’avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Il a annoncé son intention de faire appel.

Dans la foulée, la députée Modem avait envoyé un courrier au président du Sénat, Gérard Larcher pour lui demander de sortir de son « silence » à son égard et de faire la lumière sur de « graves dérives » impliquant le Sénat. Sandrine Josso disait regretter que Gérard Larcher ne soit jamais « venu prendre quelques minutes pour échanger » avec elle, alors qu’elle s’était plusieurs fois rendue au Sénat depuis les faits dans le cadre de sa mission gouvernementale sur la soumission chimique ».

« Je vais être reçue à 18h30 ce jour par Gérard Larcher », confirme Sandrine Josso à Public Sénat. Le président de la chambre haute avait exprimé son « soutien » à la députée Sandrine Josso après la condamnation de Joël Guerriau, il avait indiqué vouloir prendre contact avec elle « dans les prochains jours » pour évoquer l’affaire.

 

 

