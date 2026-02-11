Condamnation de Joel Guerriau : Sandrine Josso reçue par Gérard Larcher, ce mercredi à 18h30

Le 27 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné, l’ancien sénateur Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, sans exécution provisoire. Au terme d’un retentissant procès de soumission chimique dans le monde politique, Joël Guerriau a été reconnu coupable d’avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Il a annoncé son intention de faire appel.

Dans la foulée, la députée Modem avait envoyé un courrier au président du Sénat, Gérard Larcher pour lui demander de sortir de son « silence » à son égard et de faire la lumière sur de « graves dérives » impliquant le Sénat. Sandrine Josso disait regretter que Gérard Larcher ne soit jamais « venu prendre quelques minutes pour échanger » avec elle, alors qu’elle s’était plusieurs fois rendue au Sénat depuis les faits dans le cadre de sa mission gouvernementale sur la soumission chimique ».

« Je vais être reçue à 18h30 ce jour par Gérard Larcher », confirme Sandrine Josso à Public Sénat. Le président de la chambre haute avait exprimé son « soutien » à la députée Sandrine Josso après la condamnation de Joël Guerriau, il avait indiqué vouloir prendre contact avec elle « dans les prochains jours » pour évoquer l’affaire.