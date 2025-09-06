Congrès LR : la droite tente d’éviter la division et prépare l’après Bayrou 

Oui au constat fait par François Bayrou mais non au budget qui est proposé. C’est la ligne tenue par Les Républicains réunis en Congrès samedi et dimanche à Port-Marly dans les Yvelines. Près de 2000 militants et cadres sont rassemblés pour adopter les nouveaux statuts rédigés cet été après la large élection de Bruno Retailleau à la présidence du parti.

Mais plus encore que les autres formations politiques, la droite a dû recalibrer cette rentrée en prenant en compte le vote de confiance demandé par François Bayrou. La perspective plus que probable de la chute du gouvernement, composé de 7 membres des Républicains, fait craindre aux cadres de passer sous les radars de la vie publique. « On existe que dans l’action politique. Avant d’entrer au gouvernement Barnier, on était menacés de disparition. Et regardez Gabriel Attal, une fois qu’il a quitté Matignon, il a quasiment disparu », constate une parlementaire proche de Bruno Retailleau.

De l’avis des militants et des cadres, l’intérêt de Bruno Retailleau qui s’exprimera dimanche en clôture du Congrès, est de rester au gouvernement au moins jusqu’aux municipales. Mais le locataire de Beauvau est sur une ligne de crête, oscillant entre la loyauté au gouvernement qui l’a propulsé en haut des personnalités politiques les plus populaires et la nécessité de prendre ses distances vis-à-vis du bilan politique d’Emmanuel Macron à mesure que l’échéance de 2027 se rapproche.

Laurent Wauquiez fait bonne figure

Bien conscient de la position inconfortable de son ancien rival, Laurent Wauquiez a provoqué des remous en interne cette semaine en annonçant sur BFM TV que la droite ne censurerait « ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN ». « Il en a marre de voir Bruno prendre la lumière au gouvernement. En donnant l’impression qu’il adouberait un gouvernement de gauche, Bruno sortirait et il remet les compteurs à zéro », analyse l’élue citée plus haut.

« Si la gauche est à Matignon, la droite sera dans l’opposition », a rappelé à l’ordre samedi le secrétaire général de LR Othman Nasrou. Loin de faire amende honorable, Laurent Wauquiez a dédramatisé l’impact de ses déclarations, préférant reprendre la tonalité de ses très nombreux meetings lors de la campagne interne pour la présidence du parti en visant « le système », « la dictature des associations d’extrême gauche » sans oublier les « juges » du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat qui « empêchent la démocratie de s’exprimer ». « C’est ce système qu’il faut faire sauter. Sinon on peut participer à tous les gouvernements du monde, faire des beaux discours en disant, ici, jamais de compromission… Ce système nous condamne à l’impuissance », a-t-il exposé sous les applaudissements de l’assistance.

« Les Républicains parlent d’une seule voix »

« Les Républicains parlent d’une seule voix. Vous l’avez entendu, Les Républicains sont unis pour dénoncer le danger majeur que la gauche fait peser sur notre pays », a balayé le numéro 2 du parti, François-Xavier Bellamy, refusant le terme de recadrage à l’attention de Laurent Wauquiez. Jeudi Bruno Retailleau avait pourtant immédiatement répondu à Laurent Wauquiez, rappelant sur X que « si LR a accepté d’entrer au gouvernement, c’est justement pour empêcher la gauche d’accéder au pouvoir ».