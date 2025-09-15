Consultations à Matignon : Sébastien Lecornu recevra les socialistes ce mercredi

Sébastien Lecornu poursuit ses consultations à Matignon. Après les syndicats et le patronat-Sophie Binet de la CGT est reçue aujourd’hui à la suite de la CFDT et du Medef-, le Premier ministre recevra mercredi les dirigeants du PS.

« On a rendez-vous mercredi matin et donc nous le verrons pour la première fois », a déclaré Olivier Faure sur France 2. Les Ecologistes de Marine Tondelier et le Parti communiste de Fabien Roussel ont également indiqué à l’AFP être reçus mercredi, respectivement à 14 heures et à 18 heures. Entre les deux rendez-vous, ce seront les dirigeants du RN qui se rendront à Matignon, a appris Public Sénat de l’entourage du Premier ministre.

Au menu des discussions, le futur budget qui doit être présenté à l’Assemblée début octobre.

Les socialistes posent notamment comme conditions un moindre effort d’économies l’année prochaine que ce qu’envisageait François Bayrou, et une fiscalité plus forte des plus riches, à travers la taxe sur les très hauts patrimoines élaborée par l’économiste Gabriel Zucman (2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros).

Mais Sébastien Lecornu, s’il s’est dit prêt samedi à « travailler sans idéologie » sur les questions « de justice fiscale » et de « répartition de l’effort », a déjà fait comprendre son hostilité à cette taxe Zucman, et notamment au fait de taxer le patrimoine professionnel « car c’est ce qui permet de créer des emplois ».

