Patrick Kanner, Olivier Faure, Boris Vallaud

Consultations à Matignon : Sébastien Lecornu recevra les socialistes ce mercredi

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi à 9h30 les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure. Ils seront suivis par les Ecologistes, le RN, puis par les communistes.
Sébastien Lecornu poursuit ses consultations à Matignon. Après les syndicats et le patronat-Sophie Binet de la CGT est reçue aujourd’hui à la suite de la CFDT et du Medef-, le Premier ministre recevra mercredi les dirigeants du PS.

« On a rendez-vous mercredi matin et donc nous le verrons pour la première fois », a déclaré Olivier Faure sur France 2. Les Ecologistes de Marine Tondelier et le Parti communiste de Fabien Roussel ont également indiqué à l’AFP être reçus mercredi, respectivement à 14 heures et à 18 heures. Entre les deux rendez-vous, ce seront les dirigeants du RN qui se rendront à Matignon, a appris Public Sénat de l’entourage du Premier ministre.

Au menu des discussions, le futur budget qui doit être présenté à l’Assemblée début octobre.

Les socialistes posent notamment comme conditions un moindre effort d’économies l’année prochaine que ce qu’envisageait François Bayrou, et une fiscalité plus forte des plus riches, à travers la taxe sur les très hauts patrimoines élaborée par l’économiste Gabriel Zucman (2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros).

Mais Sébastien Lecornu, s’il s’est dit prêt samedi à « travailler sans idéologie » sur les questions « de justice fiscale » et de « répartition de l’effort », a déjà fait comprendre son hostilité à cette taxe Zucman, et notamment au fait de taxer le patrimoine professionnel « car c’est ce qui permet de créer des emplois ».

(Avec lAFP)

