Consultations de Sébastien Lecornu : le patron de l’UDI, Hervé Marseille, décline à son tour l’invitation

Le socle commun est en train de se réduire à vue d’œil et plonge le pays dans une impasse politique. Quelques heures après avoir remis sa démission, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est vu confier une mission de la dernière chance visant à mener « d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays » d’ici mercredi soir.

Le Premier ministre reçoit les cadres du socle commun ce matin mais une bonne partie manque à l’appel. Les Républicains de Bruno Retailleau. Ce matin, Hervé Marseille le patron de l’UDI annonce faire de même. Reste donc le patron de Renaissance, Gabriel Attal, celui du Modem, Marc Fesneau, Horizons d’Edouard Philippe et les présidents de l’Assemblée nationale et le Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.