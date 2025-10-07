Consultations de Sébastien Lecornu : le patron de l’UDI, Hervé Marseille, décline à son tour l’invitation

Législative partielle : « C’est l’union des droites » : les socialistes dénoncent l’appel de Bruno Retailleau à « ne pas voter pour la gauche » dans le Tarn-et-Garonne
Le second tour de l’élection législative partielle dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne verra s’affronter le candidat de l’UDR soutenu par le RN Pierre-Henri Carbonnel et la socialiste non soutenue par LFI Cathie Bourdoncle. Ce matin, Bruno Retailleau a appelé à ce qu’aucune voix n’aille à la gauche. Une prise de position qui ulcère les membres du PS, qui dénoncent « l’union de la droite et de l’extrême-droite ».