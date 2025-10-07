Public Sénat
Le direct
Statement by French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu after resignation – Paris
Credit : Eliot Blondet-Pool/SIPA/2510061134

Consultations de Sébastien Lecornu : le patron de l’UDI, Hervé Marseille, décline à son tour l’invitation

Le socle commun vit-il ses dernières heures ? Le chef de l’Etat a donné 48 heures au Premier ministre démissionnaire pour mener « d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays ». Après le patron des Républicains Bruno Retailleau, c'est au tour d'Hervé Marseille, le patron de l’UDI, de décliner.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

Le socle commun est en train de se réduire à vue d’œil et plonge le pays dans une impasse politique. Quelques heures après avoir remis sa démission, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est vu confier une mission de la dernière chance visant à mener « d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays » d’ici mercredi soir.

Le Premier ministre reçoit les cadres du socle commun ce matin mais une bonne partie manque à l’appel. Les Républicains de Bruno Retailleau. Ce matin, Hervé Marseille le patron de l’UDI annonce faire de même. Reste donc le patron de Renaissance, Gabriel Attal, celui du Modem, Marc Fesneau, Horizons d’Edouard Philippe et les présidents de l’Assemblée nationale et le Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Consultations de Sébastien Lecornu : le patron de l’UDI, Hervé Marseille, décline à son tour l’invitation
3min

Politique

Législative partielle : « C’est l’union des droites » : les socialistes dénoncent l’appel de Bruno Retailleau à « ne pas voter pour la gauche » dans le Tarn-et-Garonne

Le second tour de l’élection législative partielle dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne verra s’affronter le candidat de l’UDR soutenu par le RN Pierre-Henri Carbonnel et la socialiste non soutenue par LFI Cathie Bourdoncle. Ce matin, Bruno Retailleau a appelé à ce qu’aucune voix n’aille à la gauche. Une prise de position qui ulcère les membres du PS, qui dénoncent « l’union de la droite et de l’extrême-droite ».

Le

Paris : Macron welcomes Poland s President Karol Nawrocki at Elysee Palace
5min

Politique

Présidentielle anticipée : comment ça marche ?

Ce mardi, le patron d'Horizons Édouard Philippe a demandé au président Emmanuel Macron d'annoncer qu’« il organise une élection présidentielle anticipée », après l'adoption d'un budget pour 2026. Une manière selon l’ancien premier ministre de « sortir d'une façon ordonnée et digne d'une crise politique qui nuit au pays ». Pour Public Sénat, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina fait le point sur une procédure très encadrée par les textes.

Le