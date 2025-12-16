Public Sénat
Le direct

Crise agricole : « Avec une vaccination massive, nous ne pourrions plus exporter », s’inquiète François Patriat

Opposition au Mercosur et poursuite de l’abattage de cheptel bovins : la crise agricole se poursuit sur le territoire, essentiellement dans le sud-ouest où les actions de blocages sont maintenues. Invité de la matinale de Public Sénat, le président du groupe RDPI au Sénat et ancien ministre de l’Agriculture, François Patriat, appelle à un moment d’accalmie de tous les acteurs. S’il salue l’action du gouvernement, il recommande cependant une meilleure prise en charge des pertes d’exploitation des agriculteurs.
Marius Texier

Par Marius Texier

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Après une trentaine d’actions recensées dimanche qui a mobilisé 1 000 personnes, la crise agricole est montée hier en intensité avec pas moins de 45 actions sur l’ensemble du territoire et près de 3 000 personnes. Ils s’opposent à l’abattage systématique des troupeaux de bêtes affectés par la dermatose nodulaire contagieuse. Présente hier en Occitanie, épicentre des mobilisations, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a dit « entendre » la colère des agriculteurs. Elle a annoncé élargir le périmètre de la vaccination, présentant cette mesure comme un « infléchissement ».

« Cela permettra de faire passer l’abattage »

Pour François Patriat, ancien ministre de l’Agriculture et vétérinaire de profession, la vaccination systématique présente un risque pour l’exportation : les bêtes vaccinées étant considérées comme suspicieuses. « Avec une vaccination massive, nous ne pourrions plus exporter », s’inquiète le sénateur. « Si on n’exporte plus, c’est désastreux pour la filière ».

Dès lors, les agriculteurs se retrouvent dans une impasse, en particulier dans le sud-ouest de la France où parfois l’ensemble de leur cheptel est abattu. « Pour des raisons scientifiques, l’abattage systématique est recommandé », juge François Patriat. « Une vaccination peut être faite en parallèle, mais ceux qui proposent des alternatives qui n’ont pas de preuve sanitaire mettent en danger toute la filière ».

Ainsi, l’ancien ministre de l’Agriculture recommande au gouvernement une indemnisation plus juste des agriculteurs. « Sur les pertes d’exploitation, il y a mieux à faire. Cela permettra de faire passer l’abattage », juge-t-il. « De toute manière le ministère de l’Agriculture est un ministère en perpétuelle crise ».

« La signature de cet accord sera un échec européen »

Pour tenter d’apaiser la colère, le Premier ministre Sébastien Lecornu tient une réunion ce matin avec plusieurs ministres et préfets. Mais le chef du gouvernement est aussi pris par un autre sujet tout aussi inflammable : l’accord de libre-échange entre l’UE et les pays du Mercosur. Avec le président de la République, Sébastien Lecornu a réclamé à l’institution européenne le report du vote du traité avançant que les garanties françaises n’étaient pas respectées. Il espère encore rallier auprès de lui plusieurs Etats membres pour former une minorité de blocage.

« Sans la France, la signature du Mercosur serait déjà effective », réagit François Patriat qui se montre confiant pour la constitution d’une minorité de blocage. « La signature de cet accord sera un échec européen, car nous aurons signé pour seulement quelques avantages ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Direct. Suivez l’adoption du budget 2026 au Sénat
2min

Politique

Budget : qui sont les sénateurs qui participeront à la commission mixte paritaire ?

Outre le président PS et rapporteur général LR de la commission des finances, Claude Raynal et Jean-François Husson, seront présents en CMP les sénateurs LR Christine Lavarde et Stéphane Sautarel, qui suit les collectivités, ainsi que le centriste Michel Canévet et le sénateur Horizons Emmanuel Capus, qui ont défendu plus d’économies durant les débats. Pour le PS, on retrouve le chef de file du groupe, Thierry Cozic.

Le

4min

Politique

UE-Mercosur : vers un accord cette semaine, contre l’avis de la France

Le sommet du Mercosur se tiendra ce samedi au Brésil, au cours duquel Ursula von der Leyen souhaiterait ratifier le traité commercial. Mais Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait part de son opposition, annonçant qu’il souhaitait reporter l’examen du texte, le tout sur fond de mobilisation des agriculteurs.

Le

3min

Politique

Municipales : le front « anti-LFI » désormais plus fort que le front « anti-RN »

59% des Français sont disposés à se reporter sur un candidat qui ne bénéficie pas de leurs faveurs politiques afin d'empêcher LFI de l’emporter aux prochaines municipales. Ce chiffre dépasse de loin les 44% qui se disent prêts à faire de même contre le RN, selon un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. C’est au sein de la droite et du centre que le sentiment anti-LFI s’exprime avec le plus de force.

Le

Buste de Marianne
2min

Politique

Sondage : 76% des Français s’intéressent aux prochaines municipales

Comme lors des précédentes élections municipales, le thème de la « sécurité et de la lutte contre la délinquance » se dégage largement comme prioritaire pour 50% des Français interrogés, en particulier chez les sympathisants de droite et d’extrême droite, dans un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. La santé et le niveau des impôts locaux suivent, avec 35% de citations chacun.

Le