Crise agricole : « Nous essayons de réduire le délai entre la vaccination et l’exportation », assure le ministre du Commerce extérieur, Nicolas Forissier

« Nos objectifs sont rapides », assure Nicolas Forissier. « Nous mobilisons l’armée française pour récupérer les 900 000 doses de vaccins supplémentaires ainsi qu’un maximum de vétérinaires ». Pour tenter de désamorcer la colère des agriculteurs, le gouvernement se prépare à une campagne de vaccination massive contre la dermatose nodulaire contagieuse. Au total : 750 000 nouveaux bovins recevront une dose de vaccin.

« Il est normal que les choses prennent du temps, car cela veut dire que l’on a été capable de juguler la crise », tente de rassurer Nicolas Forissier. Mais les agriculteurs ne l’entendent pas de cette manière. Hier soir, la Confédération paysanne a appelé à « amplifier et durcir les mobilisations ». Le syndicat réclame toujours l’ouverture vaccinale sur toute la France et la fin de l’abattage total dès la détection d’un cas.

« Nous allons vacciner plus de 700 000 bovins, mais cela pose des problèmes en ce qui concerne nos exportations », prévient le ministre. « Nous essayons de réduire le délai entre le moment de la vaccination et de l’exportation ». D’après Nicolas Forissier, une réduction de ce délai a déjà été obtenue avec l’Italie en ce qui concerne les cheptels alpins.