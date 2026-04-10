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Crise énergétique : Sébastien Lecornu annonce l’interdiction des chaudières à gaz dans les logements neufs

Quelques jours après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran, Sébastien Lecornu a annoncé, ce vendredi, une série de mesures destinées à tirer les leçons » de la crise énergétique. Afin de dépendre moins des énergies fossiles, l’installation de chauffages au gaz serait interdite « dès la fin de cette année » dans les constructions neuves. Le gouvernement va aussi doubler son soutien à l’électrification des usages de 5,5 milliards à 10 milliards d’euros par an d’ici 2030.
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Tout au long de la semaine, le Premier ministre est revenu sur les enjeux et les conséquences du cessez-le-feu de deux semaines entre l’Iran et les Etats-Unis. Lors d’une allocution enregistrée dans la cour de Matignon, ce vendredi à 18h, le Premier ministre a formulé plusieurs annonces destinées à tirer les leçons » de la crise énergétique.

« Dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d’installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves ». « Deux millions de logements sociaux sortiront du gaz d’ici à 2050 », a-t-il affirmé. L’interdiction des chauffages au gaz existe déjà pour les logements individuels mais pas pour les bâtiments collectifs ou tertiaires (locaux commerciaux, entrepôts…).

Le gouvernement rappelle, en outre, qu’il souhaite aussi installer chaque année un million de pompes à chaleur « fabriquées en France » d’ici à 2030, ce qui permettrait de diminuer « par deux » le coût du chauffage.

Toujours dans l’optique de moins dépendre des énergies fossiles, le Premier ministre a aussi annoncé que le gouvernement allait aider à financer, à partir de juin, 50.000 véhicules électriques supplémentaires à loyer modéré (leasing social) pour les « gros rouleurs » touchés par l’envolée des prix des carburants.

« 50.000 véhicules électriques supplémentaires vont être subventionnés dès 2026 »

Avec une première offre à l’automne, déjà épuisée, de 50.000 véhicules électriques à loyer mensuel modéré, « 50.000 véhicules électriques supplémentaires […] vont être subventionnés dès 2026, notamment pour les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans et plus globalement tous les salariés ou agents publics de notre pays », a-t-il précisé.

« Le soutien à l’électrification de notre pays sera multiplié par deux »

Le gouvernement envisage également des aides pour les véhicules utilitaires des entreprises ou les poids lourds « pouvant aller jusqu’à 100 000 euros par véhicule » électrique.

Dans le prolongement de la nouvelle feuille de route énergétique de la France, Sébastien Lecornu a indiqué que le gouvernement allait doubler son soutien à l’électrification des usages de 5,5 milliards à 10 milliards d’euros par an d’ici 2030, afin de rendre le pays moins dépendant des hydrocarbures dont les prix flambent avec la guerre au Moyen-Orient.

« D’ici à 2030, le soutien à l’électrification de notre pays sera multiplié par deux et passera de 5,5 milliards d’euros à 10 milliards d’euros par an. […] Pour autant, cela ne se fera pas avec de l’argent nouveau », mais par une réduction des dépenses énergétiques et une réorientation des aides publiques vers l’électrification, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a demandé à ses ministres de travailler à une « deuxième version » du plan très attendu d’électrification qui sera présenté dans les « prochains jours », considérant qu’il ne va « pas assez loin ».

 

Avec l’AFP

 

 

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