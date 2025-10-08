Après ses « ultimes négociations », Sébastien Lecornu est à l’Elysée pour s’entretenir avec Emmanuel Macron

« Les perspectives d’une dissolution s’éloignent », assure Sébastien Lecornu

Le Premier ministre n’aura pas eu de mot sur la piste d’une suspension de la réforme des retraites évoquée par sa prédécesseur, Élisabeth Borne dans le Parisien, lors de ce point « sur la méthode » des consultations qu’il a menées et qu’il va mener jusqu’à ce soir. De ces consultations, le Premier ministre retient « une volonté » de l’ensemble des formations politiques « d’avoir pour la France un budget avant le 31 décembre ». « Cette volonté créée un mouvement et une convergence qui éloigne les perspectives de dissolution », a-t-il assuré.

Sébastien Lecornu a aussi retenu « la vigilance » des partis politiques « sur les conséquences économiques sociales », de la crise politique. « Dans les rendez-vous que j’ai eus hier, tout le monde s’accorde à dire que la cible des déficits publics doit être tenue en dessous de 5 %, entre 4,7 et 5 % », a-t-il rapporté. Rappelons que le Premier ministre s’est entretenu hier, avec les représentants du bloc central, de LR et de Place Publique.

Il a rappelé la priorité de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et l’urgence à adopter la loi organique visant à reporter les élections provinciales.

Le Premier ministre a aussi précisé que les membres du gouvernement nommés dimanche soir ne toucheraient pas les trois mois d’indemnité après avoir quitté leurs fonctions.

Sébastien Lecornu s’exprimera de nouveau ce soir « après ou avant » son entretien avec le chef de l’Etat.