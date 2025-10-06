Crise politique : Sébastien Lecornu démissionne

Sébastien Lecornu a décidément dépassé tous les recours de la Ve République. Après avoir pris plus de trois semaines pour présenter son gouvernement, celui-ci n’aura vécu que quelques heures. Le Premier ministre a vu le socle commun se fracturer après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Les Républicains avaient remis en cause leur participation au gouvernement. Quand les centristes annonçaient « reprendre leur liberté ». La démission de Sébastien Lecornu plonge le pays dans une crise politique sans précédent.

Le Premier ministre s’exprimera à 10h45 ce lundi matin.