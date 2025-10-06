Public Sénat
Le direct
SIPA_01233546_000058

Crise politique : Sébastien Lecornu démissionne

Coup de théâtre. A peine un mois après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président de la République qui l’a accepté. L’annonce de la composition de son gouvernement dimanche soir avait fracturé le socle commun. Les Républicains et les centristes avaient remis en cause leur participation à l’exécutif. Le Premier ministre s'exprimera à 10h45 ce lundi matin.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

1 min

Publié le

Mis à jour le

Sébastien Lecornu a décidément dépassé tous les recours de la Ve République. Après avoir pris plus de trois semaines pour présenter son gouvernement, celui-ci n’aura vécu que quelques heures. Le Premier ministre a vu le socle commun se fracturer après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Les Républicains avaient remis en cause leur participation au gouvernement. Quand les centristes annonçaient « reprendre leur liberté ».  La démission de Sébastien Lecornu plonge le pays dans une crise politique sans précédent.

Le Premier ministre s’exprimera à 10h45 ce lundi matin.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Crise politique : Sébastien Lecornu démissionne
3min

Politique

Démission de Lecornu : « On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas », se justifie Hervé Marseille, le président de l’UDI

Chapo : Après avoir retiré hier soir son soutien au gouvernement de Sébastien Lecornu, après que les LR ont exprimé des doutes, le président de l’UDI et président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille explique sa décision au micro de Public Sénat. Refusant une nouvelle dissolution suite à la démission de Sébastien Lecornu, il appelle à la nomination d’un nouveau Premier ministre et à un accord avec les socialistes.

Le

Paris: End of the crisis meeting at Elysee Palace with Macron and leaders of the majority
4min

Politique

Nouveau gouvernement : les oppositions se déchaînent sur le retour de Bruno Le Maire, « l'homme aux 1 000 milliards de dette »

La composition du gouvernement de Sébastien Lecornu s’est attiré les foudres des oppositions, de l’extrême gauche à l’extrême droite, en raison, notamment, du maintien de nombreux ministres aux mêmes portefeuilles. Par ailleurs, le retour de Bruno Le Maire, nommé aux Armées après avoir passé sept ans à Bercy, semble cristalliser la colère de l’ensemble de la classe politique au-delà du bloc central.

Le