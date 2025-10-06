Crise politique : Sébastien Lecornu démissionne

Démission de Lecornu : « On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas », se justifie Hervé Marseille, le président de l’UDI
Chapo : Après avoir retiré hier soir son soutien au gouvernement de Sébastien Lecornu, après que les LR ont exprimé des doutes, le président de l’UDI et président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille explique sa décision au micro de Public Sénat. Refusant une nouvelle dissolution suite à la démission de Sébastien Lecornu, il appelle à la nomination d’un nouveau Premier ministre et à un accord avec les socialistes.