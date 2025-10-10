Crise politique : Sébastien Lecornu renommé Premier ministre par Emmanuel Macron 

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.

« Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l’a chargé de former un gouvernement », a dit l’Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations. L’entourage du président de la république a également fait savoir à l’AFP qu’il donnait « carte blanche » à son premier ministre.

Une nomination acceptée « par devoir »

Sur X, Sébastien Lecornu indique avoir accepté « par devoir » sa reconduction à Matignon. Par ailleurs, il indique que « tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire ». Parmi ces sujets figure évidemment la réforme des retraites sur laquelle le Premier ministre avait reconnu la nécessité d’ouvrir un « débat ». Après avoir assuré renoncer à l’utilisation du 49-3 le Premier ministre fait le pari du parlementarisme.

Enfin, alors que l’ancien maire de Vernon avait été contraint à la démission moins de 24h après la formation de son premier gouvernement, Sébastien Lecornu a fait savoir que le nouveau gouvernement devrait incarner le « renouvellement » et que « celles et ceux qui entreront au Gouvernement devront s’engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027 ».

Le locataire de Matignon a également rappelé l’importance de redresser les finances publiques. Ce dernier devrait prochainement présenter un projet de loi de finances en conseil des ministres afin de respecter les délais constitutionnels d’examen du budget au Parlement. Afin de respecter ces délais, le projet de loi doit être déposé lundi 13 octobre.