Public Sénat
Le direct

Cyberattaque contre le ministère de l’Intérieur : Laurent Nunez va généraliser « la double identification » pour l’accès aux applications 

Un mois après le piratage des serveurs informatiques du ministère de l’intérieur, Laurent Nuñez était auditionné devant la commission des lois du Sénat pour faire le point sur les mesures de sécurité prises depuis. Le ministre a également été interrogé sur l’application de la loi visant à lutter contre le narcotrafic, entrée en vigueur il y a 6 mois. 
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

Temps de lecture :

5 min

Publié le

Mis à jour le

A plusieurs reprises lors de son audition devant la commission des lois du Sénat, Laurent Nuñez a mis en avant « la transparence » dont a fait preuve son ministère suite à la cyberattaque qui a visé plusieurs systèmes informatiques sensibles début décembre. Un jeune hacker de 22 ans a été depuis mis en examen pour « accès frauduleux en bande organisée dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat » et placé en détention provisoire. 

Les conditions de cette intrusion sont apparues plutôt embarrassantes pour le ministère de l’Intérieur. Le hacker s’est rendu maître de boîtes mails de la police nationale dans lesquelles des agents avaient échangé des mots de passe pour accéder à un certain nombre d’applications. « Un défaut d’hygiène numérique », a concédé Laurent Nuñez. 

Sur les 150 applications de police, le suspect a pu en consulter 7, parmi lesquelles, le Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le Fichier des personnes recherchées (FPR), et les fiches Interpol. 

« L’attaquant n’a pas procédé à des modifications ou destructions de documents » 

Dans le détail, le hacker a pu extraire 72 fiches TAJ et plusieurs milliers de « sommaires » sur les 19 millions que comporte le système. Pour le FPR, 23 fiches, 3 000 sommaires, ont été extraits. 10 fiches Interpol ont été consultées, et 1 a été extraite. 

« L’attaquant n’a pas procédé à des modifications ou destructions de documents », précise le ministre. Des mesures ont été prises « immédiatement » après la cyberattaque telles que la réinitialisation des mots de passe, la suppression de comptes inactifs, « et puis on a regardé partout où il était passé. On a fait un criblage et un rétro criblage », a-t-il indiqué avant de faire part de la principale réponse à cette attaque. « On a imposé la double identification systématique sur toutes les applications qui figuraient sur le portail dans lequel a pénétré l’assaillant ». 

L’Anssi (l’autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense) a aussi communiqué la « signature de l’assaillant à l’ensemble de ministères » 

Le récit a néanmoins quelque peu interpellé les sénateurs. « Ce n’était quand même pas les instructions du ministère de l’Intérieur d’échanger les mots de passe par mail ? », a interrogé la présidente de la commission, Muriel Jourda (LR). « Bien sûr que non », a répondu le ministre qui précise que le hacker n’a pas pu accéder aux applications qui disposent déjà d’une double identification. 

« C’est effarant, même nous, on a un système de double identification pour rentrer dans nos comptes JULIA (JUstificatifs en LIgne des Avances) […] L’impression qu’on a, c’est qu’il y a eu un relâchement en termes de culture de la sécurité », a observé la sénatrice PS, Laurence Harribey qui se souvient que le risque cyber avait été pris à bras-le-corps, en amont des JO, par Laurent Nuñez dans ses anciennes fonctions de préfet de police de Paris. 

« On a priorisé une sécurisation de tous les systèmes d’information qu’on a utilisés pendant les Jeux […] Là, on parle des centaines d’autres applications du ministère. Ce n’est pas un relâchement », s’est-il défendu avant d’ajouter : « On a 1 000 systèmes d’information […] On déploie la double identification au fur et à mesure, mais ça prend énormément de temps. On parle de 300 000 agents […] On ne peut pas passer, d’un coup de baguette magique à l’authentification simple, le mot de passe, à la double identification ». 

« On n’a pas détecté d’actions faites à dessein sur tel ou tel individu » 

Quant à savoir si l’auteur de l’attaque a choisi à dessein de consulter et d’extraire certaines fiches plutôt que d’autres, le ministère « n’a pas identifié de ciblage cohérent », et aucun des éléments prélevés ne concernait de procédure en cours. « Il n’y a pas eu d’utilisation malveillante, si ce n’est la volonté de récupérer des données et de les revendre sur le darknet. On n’a pas détecté d’actions faites à dessein sur tel ou tel individu. Nous n’avons pas approché les personnes concernées. En judiciaire, je ne sais pas ». 

Pour ce qui concerne, l’application de la loi du Sénat visant à sortir la France du piège du narcotrafic, promulguée le 13 juin 2025, le ministre a cité le décret du 8 septembre dernier qui désigne la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) comme chef de file ou encore la création du Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) le 5 janvier dernier. 

Les mesures de police administrative, « ont été mises en œuvre immédiatement » après la promulgation de la loi. 1 682 interdictions administratives de paraître sur les points de deal, 96 fermetures de commerces soupçonnés de blanchiment ont été prononcées depuis cet été. 

La loi prévoit aussi la possibilité pour les préfets d’expulser de son logement, une personne impliquée dans un trafic de stupéfiants, si son logement est situé dans la zone d’interdiction de paraître. 185 injonctions aux bailleurs sociaux ont été prononcées pour 16 expulsions ont été prononcées. 

Enfin, un décret est actuellement devant le Conseil d’Etat qui obligera les opérateurs à relever l’identité des personnes qui achètent des cartes SIM prépayées. 

 

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

6min

Politique

Désinformation en santé : l’exécutif dévoile une stratégie nationale de riposte

Face aux risques pour la santé publique, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a dévoilé lundi les premiers axes d’une stratégie nationale de lutte contre la désinformation médicale. « Priorité stratégique de l’État », cette riposte reposera sur différents outils, dont un Observatoire de la désinformation et un dispositif d’infovigilance réactif. Sans toutefois prévoir de volet sanction.

Le

Paris : Vote on the 2026 budget bill at the Senate
4min

Politique

Budget : le gouvernement réévalue le déficit à la hausse, à 5,4 %, suite à la non-adoption du texte à la fin de l’année

En tenant compte des conséquences fiscales de la non-adoption par le Parlement du budget avant le 31 décembre 2025, le gouvernement revoit sa prévision de déficit public en 2026, avec un solde dégradé de 0,1 point, le portant à – 5,4 % du PIB. De quoi compliquer la tâche des députés, avant même le début de l’examen du budget en nouvelle lecture…

Le

Questions to the government at the National Assembly
7min

Politique

Procès en appel de Marine le Pen : quelle défense pour maintenir sa candidature à la présidentielle ?

A la veille de son procès en appel pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens de son parti, Marine Le Pen joue sa dernière carte pour pouvoir participer à la présidentielle. En première instance, la députée avait nié farouchement les faits et écopé d’une peine de 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. En appel, adoptera-t-elle la même stratégie ?

Le