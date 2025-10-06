Public Sénat
Le direct

Démission de Lecornu : « On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas », se justifie Hervé Marseille, le président de l’UDI

Après avoir retiré hier soir son soutien au gouvernement de Sébastien Lecornu, après que les LR ont exprimé des doutes, le président de l’UDI et président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille explique sa décision au micro de Public Sénat. Refusant une nouvelle dissolution suite à la démission de Sébastien Lecornu, il appelle à la nomination d’un nouveau Premier ministre et à un accord avec les socialistes.
Mathilde Nutarelli

Par Mathilde Nutarelli

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Interrogé par Public Sénat ce midi sur la démission prématurée de Sébastien Lecornu, le président de l’UDI et président du groupe centriste au Sénat Hervé Marseille a expliqué les raisons qui ont conduit l’UDI à « reprendre son entière liberté » et retirer son soutien au gouvernement hier soir. La décision a été annoncée à 23 heures sur X via un communiqué de presse laconique, appelant à une « vraie rupture ».

« Je n’ai pas quitté le socle commun, j’ai quitté le soutien au gouvernement »

« Je n’ai pas quitté le socle commun, j’ai quitté le soutien au gouvernement, parce qu’il est apparu dès hier que les choix politiques faits par le Premier ministre nous plaçaient en dehors du périmètre de son gouvernement », a justifié le sénateur au micro de Public Sénat. « Nous avions deux ministres, Valérie Létard et Françoise Gatel, il s’est avéré que l’on a été remerciés sans ménagement et placés en dehors du gouvernement. On en a pris acte et tiré les conséquences. On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas, et avec un budget que nous ne connaissons pas, et qui contiendra certainement des mesures difficiles », a-t-il précisé.

Ce membre éminent de la majorité sénatoriale, composée des centristes et de LR, épargne ses partenaires, qui ont les premiers menacé Sébastien Lecornu d’abandonner le navire, hier soir. « A partir du moment où mes collègues de LR avaient annoncé par la voix de Bruno Retailleau qu’ils se réunissaient parce que le gouvernement ne reflétait pas l’état de l’opinion et ce qu’ils en attendaient, il y avait de fortes présomptions pour qu’ils quittent le gouvernement. Le Premier ministre a tiré les conséquences de cette situation », a-t-il analysé.

« Il faut trouver des solutions, entre le bloc central et les socialistes, il en va de l’avenir du pays »

Le centriste se dit cependant « ouvert » et appelle à trouver une solution. « Derrière toutes ces palinodies, il y a un pays, un manque de visibilité pour nos entreprises, une situation internationale extrêmement complexe », alerte-t-il.

Mais à l’heure où de nombreux responsables politiques réclament une nouvelle dissolution, voire la démission ou la destitution du Président de la République, Hervé Marseille préférerait la nomination d’un nouveau Premier ministre, au risque de repartir pour un tour de manège. « Je fais partie de ceux qui pensent que la dissolution n’apporte rien, sinon une complexification supplémentaire », explique-t-il au micro de Stéphane Duguet.

Le centriste en appelle à la « responsabilité » des groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale. Comme il l’a déjà fait auparavant, Hervé Marseille recommande d’aller chercher du côté de la gauche sociale-démocrate : « Il faut trouver des solutions, entre le bloc central et les socialistes, il en va de l’avenir du pays », prescrit-il. Une solution que, pour l’instant, Emmanuel Macron n’a jamais vraiment mise en œuvre.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Démission de Lecornu : « On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas », se justifie Hervé Marseille, le président de l’UDI
3min

Politique

Législative partielle : « C’est l’union des droites » : les socialistes dénoncent l’appel de Bruno Retailleau à « ne pas voter pour la gauche » dans le Tarn-et-Garonne

Le second tour de l’élection législative partielle dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne verra s’affronter le candidat de l’UDR soutenu par le RN Pierre-Henri Carbonnel et la socialiste non soutenue par LFI Cathie Bourdoncle. Ce matin, Bruno Retailleau a appelé à ce qu’aucune voix n’aille à la gauche. Une prise de position qui ulcère les membres du PS, qui dénoncent « l’union de la droite et de l’extrême-droite ».

Le

Paris : Macron welcomes Poland s President Karol Nawrocki at Elysee Palace
5min

Politique

Présidentielle anticipée : comment ça marche ?

Ce mardi, le patron d'Horizons Édouard Philippe a demandé au président Emmanuel Macron d'annoncer qu’« il organise une élection présidentielle anticipée », après l'adoption d'un budget pour 2026. Une manière selon l’ancien premier ministre de « sortir d'une façon ordonnée et digne d'une crise politique qui nuit au pays ». Pour Public Sénat, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina fait le point sur une procédure très encadrée par les textes.

Le

La sélection de la rédaction

21min

Politique

Sébastien Lecornu : « J’ai accepté à la demande du Président de la République, de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays »

Coup de théâtre. Le Premier ministre a présenté sa démission ce lundi matin, peu après l'annonce de la composition de son nouveau gouvernement, entrainant le pays dans une déflagration politique sans précédent. Réactions politiques...derniers évènements...Retrouvez ici toutes les infos.

Le

Elysee Palace : Weekly cabinet meeting
4min

Politique

« Cela n’est pas acceptable » : le gouvernement tout juste nommé, les LR remettent déjà leur participation en question

Insatisfait par la composition du nouveau gouvernement, qui reprend largement l’architecture du précédent, Bruno Retailleau, le patron des LR annonce la convocation d’un « comité stratégique des Républicains ». Outre la place accordée aux troupes LR au sein de l’exécutif, le retour de Bruno Le Maire au gouvernement est à l’origine de nombreuses crispations à droite. Explications.

Le