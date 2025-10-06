Public Sénat
Le direct
Banque d’images du Sénat – Wlad Simitch Capa Pictures
Banque d'images du Sénat - Wlad Simitch Capa Pictures

Démission de Sébastien Lecornu : les travaux législatifs du Sénat suspendus

La démission surprise de Sébastien Lecornu n’est pas sans conséquence pour les travaux parlementaires du Sénat. La Haute assemblée ne siègera pas mardi et mercredi. Les travaux des commissions sont également suspendus.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Les sénateurs devaient se retrouver dans l’hémicycle mardi 7 octobre et mercredi 8 octobre pour le discours de politique générale du Premier ministre. Après la démission de Sébastien Lecornu, les séances n’auront pas lieu. « Les travaux législatifs demeurent suspendus », indique la chambre haute.

Il en est de même pour les travaux des commissions. Par exemple, les auditions prévues dans le cadre du pouvoir de nomination du Parlement sont reportées. En effet, conformément à l’article 13 de la Constitution, pour certains emplois ou fonctions, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée »,

Jean Castex, proposé par l’Elysée pour prendre la tête de la SNCF, devait être auditionné mercredi à 9 heures. Son audition est reportée.

En revanche, les travaux de contrôle, d’enquête et d’information du Sénat se poursuivent. Les auditions sur l’audiovisuel public, par la commission de la culture, sont maintenues.  Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions sera auditionnée à 17h mardi et Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, à 9h30 mercredi.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Démission de Sébastien Lecornu : les travaux législatifs du Sénat suspendus
3min

Politique

Législative partielle : « C’est l’union des droites » : les socialistes dénoncent l’appel de Bruno Retailleau à « ne pas voter pour la gauche » dans le Tarn-et-Garonne

Le second tour de l’élection législative partielle dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne verra s’affronter le candidat de l’UDR soutenu par le RN Pierre-Henri Carbonnel et la socialiste non soutenue par LFI Cathie Bourdoncle. Ce matin, Bruno Retailleau a appelé à ce qu’aucune voix n’aille à la gauche. Une prise de position qui ulcère les membres du PS, qui dénoncent « l’union de la droite et de l’extrême-droite ».

Le

Paris : Macron welcomes Poland s President Karol Nawrocki at Elysee Palace
5min

Politique

Présidentielle anticipée : comment ça marche ?

Ce mardi, le patron d'Horizons Édouard Philippe a demandé au président Emmanuel Macron d'annoncer qu’« il organise une élection présidentielle anticipée », après l'adoption d'un budget pour 2026. Une manière selon l’ancien premier ministre de « sortir d'une façon ordonnée et digne d'une crise politique qui nuit au pays ». Pour Public Sénat, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina fait le point sur une procédure très encadrée par les textes.

Le