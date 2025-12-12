Dermatose des bovins : « Nous ne laisserons aucun éleveur seul », promet Annie Genevard

Alors que le Sénat examine cette nuit les crédits de la mission agriculture du budget 2026, de nombreux élus ont fait part de leur soutien aux éleveurs bovins qui font actuellement part de leur colère suite à l’abattage de troupeaux affectés par la dermatose bovine, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Ce vendredi, l’autoroute Toulouse-Bayonne a été bloquée par des éleveurs. Dénonçant une gestion « plus effrayante que la maladie elle-même », la Confédération paysanne a appelé à des « blocages partout ». De son côté, le gouvernement a réaffirmé sa politique d’abattage de toutes les bêtes des foyers affectés et a étendu les zones de vaccination obligatoire dans le Sud-Ouest face « à la dégradation soudaine de la situation sanitaire ».

Au Sénat, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard a reconnu que ce que vivaient ces éleveurs « était absolument tragique ». Elle a souligné qu’avant l’arrivée de la maladie dans le Sud-Ouest, la France avait connu 108 foyers de contamination. « Nous avons vaincu la maladie et vous n’en avez pas entendu parler. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu un travail collectif avec les éleveurs […] Malheureusement, le comportement de quelques-uns, une personne suffit à exporter la maladie en dehors d’une zone réglementée ».

La ministre a assuré que le gouvernement « ne laissera aucun éleveur seul face à la maladie. Nous les assisterons. Nous indemniserons les abattages, les pertes d’activité économique ». « La meilleure résistance à l’abattage, c’est la vaccination », a-t-elle également ajouté.