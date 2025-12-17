Public Sénat
Le direct

Dermatose des bovins : Sébastien Lecornu appelle au soutien des vétérinaires menacés

Lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat, le Premier ministre Sébastien Lecornu a longuement détaillé la stratégie de l’exécutif pour lutter contre la crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et a appelé au soutien des vétérinaires menacés, car en charge des « dépeuplements » des bovins affectés.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Mobilisation agricole oblige, les questions d’actualité au gouvernement du Sénat étaient largement tournées vers la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins qui a conduit au blocage d’un nouvel axe majeur dans le Sud-Ouest par des éleveurs en colère contre la politique d’abattage de toutes les bêtes des foyers affectés. Dans l’Aude, ce mercredi, plusieurs dizaines d’agriculteurs se sont rejoints à bord d’une soixantaine de tracteurs à hauteur de Carcassonne sur l’autoroute A61.

« 347 vétérinaires issues des corps des sapeurs-pompiers »

Aux questions d’actualité au gouvernement du Sénat, Maryse Carrère, présidente du groupe RDSE, sénatrice des Hautes-Pyrénées a pointé le défaut « d’anticipation » du gouvernement. « L’abattage systématique (des cheptels NDLR) tombe comme un couperet et on voit le résultat : des barrages et une révolte contagieuse », a-t-elle dénoncé.

Pour démarrer son propos, Sébastien Lecornu a insisté l’un des enjeux de cette crise, c’est « la foi dans la science et dans les scientifiques ». « La place centrale de la recherche et de la science va devoir aussi être reconsacrée dans les temps qui viendront », a-t-il analysé.

Pour ce qui est de la gestion sur le court terme de la crise, Sébastien Lecornu a réaffirmé que « la priorité c’était la vaccination ». Grace à l’aide de l’armée, « les doses seront disponibles au plus près des différents élevages ».

Mais la colère des agriculteurs contre l’abattage des troupeaux affectés s’est aussi tournée contre les vétérinaires, chargés des « dépeuplements » des bovins. « Je tiens à ce qu’on soit tous derrière nos vétérinaires qui subissent des menaces inacceptables » a-t-il soutenu.

La profession est mobilisée à différents niveaux que ce soit les vétérinaires retraités, les élèves vétérinaires, ceux des armées. « 347 vétérinaires issues des corps des sapeurs-pompiers pour qu’on ait véritablement une politique départementale de vaccination à la main des préfets », a poursuivi le chef du gouvernement.

Fonds d’urgence de 10 millions

« L’objectif clé » d’ici la fin de l’année est la vaccination des 1 000 exploitations de l’Ariège. « L’autre enjeu est de veiller à ce que les interdictions de transports de bétails soient respectées […] Il s’agit d’appeler tout le monde à la responsabilité. On ne peut pas avoir d’un côté, les éleveurs qui respectent les règles et subissent des drames parce qu’une minorité a choisi de n’appliquer aucune de ces règles », a poursuivi le Premier ministre.

Concernant les indemnisations des éleveurs touchés par la dermatose, Sébastien Lecornu a cité l’exonération et la défiscalisation des aides et des aides à la trésorerie. « Mais ça ne suffit pas. C’est pour cela que nous avons débloqué un premier fonds d’urgence de 10 millions d’euros » prioritairement ciblé vers les tous petits élevages, a-t-il rappelé.

 

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Dermatose des bovins : Sébastien Lecornu appelle au soutien des vétérinaires menacés
3min

Politique

Budget : Amélie de Montchalin assume le dialogue avec le PS plutôt qu’avec le RN au nom des « valeurs gaullistes »

A 48 heures de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances, le ton est monté d’un cran entre le gouvernement et la droite sénatoriale qui refuse d’endosser la responsabilité d’un niveau de déficit, porté à 5,3 %. Aux questions d’actualité au gouvernement du Sénat, Amélie de Montchalin indique que le gouvernement a choisi « en conscience de travailler avec le Parti socialiste ».

Le

Dermatose des bovins : Sébastien Lecornu appelle au soutien des vétérinaires menacés
4min

Politique

Budget 2026 : « Les choses vont être difficiles », reconnaît Sébastien Lecornu, face à des sénateurs LR en colère

Le président du groupe LR au Sénat a fait part de la colère de ses troupes lors des questions au gouvernement, après que le ministre de l’Économie a pointé du doigt la responsabilité du Sénat dans la dégradation du projet de loi de finances. Le Premier ministre a indiqué que ses ministres faciliteraient les compromis, à deux jours de la commission mixte paritaire.

Le