Désignation d’un candidat LR à la présidentielle : « Le vrai enjeu c’est comment, en 2027, on va sortir du macronisme », estime François-Xavier Bellamy 

Invité de la matinale de Public Sénat, François-Xavier Bellamy a défendu l’idée d’une candidature indépendante de LR pour la présidentielle de 2027. Malgré cela, le député européen défend la possibilité de soutenir des candidats en commun pour les municipales.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Les Républicains échapperont-ils à une nouvelle guerre des chefs ? La question se pose alors que LR réunit, ce mardi 4 novembre, un conseil stratégique pour trancher le mode de désignation du candidat LR à la prochaine présidentielle. Un processus qui doit permettre de décider si le candidat sera désigné par un vote des adhérents ou par une primaire à droite ou avec le bloc central. Un enjeu crucial pour la droite même si la décision finale ne devrait pas intervenir aujourd’hui. 

« Le macronisme a échoué » 

« Je crois que la France en 2027 aura besoin d’une alternance […] Pour moi, le vrai enjeu c’est comment, en 2027, on va sortir du macronisme, pas comment on va continuer le macronisme », prévient François-Xavier Bellamy, largement opposé à une alliance avec un candidat issu du bloc central. « Le macronisme a échoué. Nous avons alerté depuis 2017 sur le fait que le macronisme était une impasse pour la France », continue François-Xavier Bellamy, plutôt partisan d’un candidat issu de LR pour la présidentielle. Par ailleurs, le député européen rejette l’idée d’une alliance avec l’extrême droite : « Beaucoup ont parlé d’union des droites et ont créé de la division à droite ». 

Des alliances possibles aux municipales 

Néanmoins, à chaque élection sa stratégie. En effet, pour les élections municipales, LR et le bloc central devraient soutenir des candidats en commun dans certaines grandes villes comme Lyon ou Marseille. Une stratégie assumée dont l’objectif est de battre la gauche qui avait remporté l’essentiel des grandes villes lors des dernières élections municipales. « Aux élections municipales, on a un seul objectif […] tout pour sortir la gauche », assume François-Xavier Bellamy.

