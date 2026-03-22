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2026 Municipal Elections – polling station- lyon
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Deuxième tour des municipales 2026 : la participation atteint 48,10% à 17 heures en baisse par rapport à 2014

Selon le ministère de l’Intérieur, le taux de participation à 17 h, pour le premier tour des élections municipales 2026, s’établit à 48,10%.
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48,10% des électeurs de France métropolitaine ont voté à 17h heure ce dimanche 22 mars 2026, pour le deuxième tour des élections municipales, selon les données du ministère de l’Intérieur. Le taux de participation à 17 heures, pour ce premier tour des élections municipales 2026, progresse toujours par rapport au précédent scrutin du 15 mars 2020, organisé en pleine émergence de la pandémie de Covid-19. Seuls 34,67% du corps électoral s’étaient déplacés à la même heure il y a six ans. Ils étaient 52,36 % en 2014, année de référence.

Rappelons qu’au premier tour, la semaine dernière, le taux de participation s’établissait 48,90 %

Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, 19 heures ou, dans les plus grandes villes, 20 heures, heure à laquelle pourront être publiés les premiers résultats.

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