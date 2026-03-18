Deuxième tour des municipales à Bordeaux : retrait surprise de Philippe Dessertine, sécurité, mobilité… Que retenir du débat  parfois tendu entre Thomas Cazenave et Pierre Hurmic ?

Ils auraient pu être trois. Ils n’étaient finalement que deux candidats pour ce débat d’entre deux tours des municipales à Bordeaux organisé par Public Sénat, en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest et la chaîne TV7. Mardi soir, l’outsider Philippe Dessertine, qui refusait de s’allier à Thomas Cazenave pour le second tour des municipales, n’a finalement pas déposé sa liste, laissant le champ libre au député macroniste face au maire sortant écologiste, Pierre Hurmic qui a rassemblé 27,68 % des voix au premier tour contre 25,58 % pour l’ancien ministre des Comptes Publics.

« Violences, pressions, coups bas et attaques », dénonce Pierre Hurmic

Ce coup de théâtre qui pourrait rebattre les cartes au second tour, a occupé les premières minutes du débat. Pierre Hurmic avait, lui, refusé une fusion avec la liste du candidat LFI, Nordine Raymond (9,36 %) entre les deux tours au nom « de la constance » de ses positions. Il a indiqué ne pas regretter son choix et réservé ses attaques à son adversaire qu’il accuse « de brutalité » vis-à-vis de Philippe Dessertine (20,20 % au premier tour). « Dans l’histoire bordelaise, c’est la première fois qu’un candidat, au moment où il allait déposer sa liste, est débranché avec autant de violence, de pressions, de coups bas et d’attaques », a-t-il dénoncé.

Le retrait de Philippe Dessertine est survenu quelques heures après la publication d’une tribune de soutien à Thomas Cazenave, dans laquelle l’ensemble des présidents des grands partis de la droite et du centre écrivaient que « l’unité est la clé de la victoire » à Bordeaux.

« Aucune voix ne doit manquer », ajoutaient le président LR du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que les dirigeants des Républicains, de Renaissance, du MoDem, d’Horizons, de l’UDI et Nathalie Delattre, présidente du Parti radical et colistière de Thomas Cazenave.

« La pression, c’est le résultat des urnes », répond Pierre Cazenave

L’ancien ministre s’est dit « très choqué » par les propos de Pierre Hurmic qu’il considère « prêt à tout pour se sauver ». « La pression, c’est le résultat des urnes. Philippe Dessertine le disait lui-même. Il ne pouvait pas gagner. Et le nombre de Bordelaises et de Bordelais que j’ai rencontré hier me disaient : unissez-vous, l’alternance est possible. Oui, il a eu la pression des électeurs », s’est-il défendu.

Le débat est entré dans le vif du sujet en abordant le thème de la sécurité. L’une des priorités qui a émergé dans les enquêtes d’opinion pour ce scrutin. Pierre Hurmic a défendu son bilan. « J’ai pris à bras-le-corps cette question ». Le maire écologiste s’est montré réservé sur l’utilisation des caméras de vidéoprotection, estimant que leur déploiement relevait des services de l’Etat car elles étaient surtout utiles pour dénouer les affaires judiciaires. « Mettant en garde contre le « technosolutionnisme », le maire sortant s’est montré plus favorable « à la présence physique des policiers ».

Son adversaire a lui estimé que la sécurité s’était dégradée à Bordeaux et juge nécessaire « d’avoir une brigade de police municipale la nuit » et d’armer toute la police municipale. Depuis un an seul un quart des policiers municipaux sont armés dans cette ville. Il a ensuite abordé l’un des thèmes de campagne chers aux Bordelais, celui de l’éclairage. « Pour sécuriser les Bordelaises et les Bordelais, il faut rallumer toute la ville la nuit », a-t-il proposé.

Les lumières de la ville

Pierre Hurmic a mis en avant le choc énergétique de 2022, « qui a poussé tous les maires des grandes villes à limiter l’éclairage la nuit ». « Quand la situation s’est améliorée nous avons pris la décision de rallumer largement la ville. Le centre-ville de Bordeaux a toujours été éclairé en permanence », a-t-il précisé. Ce que conteste Thomas Cazenave.

Sur les questions de santé, Pierre Hurmic a rappelé sa proposition de développer les centres de santé municipaux notamment la création dès 2027 d’un centre dans le quartier des Aubiers. Thomas Cazenave milite, lui, pour une incitation à l’installation des médecins dans la ville. Sa priorité se concentre sur la santé mentale des jeunes, avec la création d’une antenne de la maison des adolescents du côté de Bordeaux maritime et la formation des personnels municipaux à la « détection des fragilités ».