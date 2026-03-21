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Depouillement votes municipales 15 mars 2026. Premier tour, Paris.
Credit:Xavier Francolon/SIPA/2603152322

Deuxième tour des municipales : peut-on connaître les résultats avant 20 heures ?

Que votre bureau de vote ferme ses portes à 18 heures ou 20 heures, vous ne pourrez connaître le nom de votre maire qu’à partir de 20 heures. Retour sur l’article L52-2 du code électoral visant à protéger les électeurs de toute influence extérieure sur leur vote.
Chloé Vaquette

Par Chloé Vaquette

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Tout comme au premier tour, les médias français ont interdiction de diffuser les résultats, mêmes partiels, de l’élection avant la fermeture de l’ensemble des bureaux de vote du pays à 20 heures. Lorsqu’un média contrevient à cette disposition, il encourt une amende de 75 000 euros, conformément à l’article 12 de la loi de 1977 « relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion ».

Cette interdiction s’applique autant aux médias de l’audiovisuel, qu’à la presse écrite et qu’aux médias numériques disponibles sur site internet.

Par cette disposition du code électoral, le législateur entend garantir la capacité pour un électeur de voter en son « âme et conscience », sans influence de résultats partiels ou de tendance générale.

L’interdiction de diffuser les résultats d’une élection avant 20 heures ne s’applique cependant qu’aux médias français. Des médias étrangers pourront donc diffuser des résultats électoraux provisoires, sans exactitude et avec une mince fiabilité.

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