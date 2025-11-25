Budget de la sécu : le Sénat rejette la suspension de la réforme des retraites

Sans surprise, la majorité sénatoriale de droite et du centre a rejeté la suspension de la réforme des retraites mardi soir. En quête d’un compromis avec les socialistes et pour éviter le vote d’une motion de censure spontanée en octobre, Sébastien Lecornu s’était engagé à proposer dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une suspension du report de l’âge légal de départ à 64 ans.

Si les députés n’ont pas eu le temps d’aller au bout de l’examen du texte, ils ont néanmoins adopté cette suspension le 12 novembre dernier. Du côté de la Chambre haute où la majorité sénatoriale avait adopté cette réforme en 2023, ce vote n’est ni plus ni moins qu’une « capitulation » du gouvernement face à la gauche, selon les termes de Bruno Retailleau de retour au Sénat depuis une semaine. Le rejet de cette suspension au Sénat, après des débats houleux, hypothèque grandement la possibilité d’un accord entre les deux chambres du Parlement sur le budget de la Sécurité sociale.