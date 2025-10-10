En direct. Fin de la réunion à l’Elysée : Emmanuel Macron va « nommer un Premier ministre dans les prochaines heures », la gauche s’insurge de n’avoir eu « aucune réponse claire »

Le président de la République a convié les chefs de parti et chefs de groupe à l’Assemblée nationale à 14h30 à l’Elysée, sauf le Rassemblement national et La France insoumise.

Les représentants des partis du bloc central, Gabriel Attal pour Renaissance, Edouard Philippe pour Horizons, Marc Fesneau pour le Modem, Hervé Marseille pour l’UDI sont sortis sans faire de déclaration, tout comme Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Seuls Liot et les cadres de la gauche ont livré leurs réactions au sortir de la réunion.

« Déçus », « sidérés », « aucune réponse claire du Président », le PS, les Ecologistes et les communistes ont fait part c’est selon, de leur colère ou de leur circonspection. Seuls éléments qui leur ont été livrés par Emmanuel Macron, « la nomination d’un prochain Premier ministre dans les prochaines heures », ainsi que sur la réforme des retraites a « été évoqué un décalage dans le temps de la mesure d’âge ». Olivier Faure le premier secrétaire du PS affirme qu’à ce stade « il n’y a aucune garantie de non-censure » de la part de son parti.