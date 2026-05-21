Public Sénat
Le direct
Statement by French Outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu – Paris

« 710 millions d’euros d’aides nouvelles » : prime carburant, taxis, pêcheurs, aides à domicile…Retrouvez le détail des annonces du gouvernement pour faire face à la crise

Le premier ministre Sébastien Lecornu a tenu une conférence de presse ce jeudi pour y dévoiler de nouvelles aides ciblées. Accompagné de plusieurs de ses ministres, Sébastien Lecornu qui a affirmé que la guerre en Iran allait durer, a annoncé 710 millions d’aides nouvelles. Retrouvez le détail des aides secteur par secteur, et les temps fort de cette conférence de presse.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

10 min

Publié le

Mis à jour le

Alors que la crise au Moyen-Orient s’éternise, ses conséquences restent toujours d’actualité pour les Français, comme pour le gouvernement. Face à la flambée des prix des carburants, l’exécutif a déjà agi. Mais Sébastien Lecornu va présenter ce jeudi de nouvelles aides ciblées, avec un objectif : ne pas plomber les comptes publics.

Après une réunion avec plusieurs ministres, dont Jean-Pierre Farandou (Travail), Roland Lescure (Economie) ou Serge Papin (PME, Commerce), le premier ministre tient une conférence de presse – la première depuis son arrivée à Matignon – ce jeudi à 17 heures, pour faire le point sur les conséquences de la guerre en Iran, à suivre sur publicsenat.fr.

18h26

« Il ne faut pas les emmerder les Français », déclare Sébastien Lecornu

Tout dire. « Il faut ne rien cacher et dire la vérité, il faut être transparent en tout », soutient Sébastien Lecornu. « Les marges des distributeurs ont augmenté ? On met la pression, transparence », illustre le premier ministre. « Il y aurait une cagnotte fiscale ? Transparence », lance-t-il, ajoutant ne pas « avoir beaucoup aimé » les attaques sur une supposée cagnotte, car « si l’Etat, vraiment, ramassait beaucoup de fiscalité, vous imaginez bien qu’on en redistribuerait encore plus ».

« A l’avenir, il faudra sans doute qu’on structure tout ça pour d’autres sujets, comme sur le budget, expliquer comment ça fonctionne. Il faudra, nous les politiques, qu’on mouille davantage la chemise », lance le locataire de Matignon.

« Il faudra être davantage transparent, là où beaucoup de responsables politiques jouent de cette ambiguïté, cette opacité, car ça leur permet de vendre leurs idées et promesses électorales », pointe Sébastien Lecornu.

« Et il ne faut pas les emmerder les Français », répète le premier ministre, « c’est très grave ce qu’il se passe. Ça peut durer. On n’est pas là pour leur faire la leçon. On n’est pas là pour leur expliquer comment ils doivent vivre », soutient-il, estimant que « c’est l’alchimie de tout ça, qui crée quelque chose qui peut faire en sorte qu’il n’y ait pas d’énervement social ». « Mais tout ça fatigue », reconnaît Sébastien Lecornu.

18h04

Le premier ministre et les ministres répondent aux journalistes

17h59

La prime carburant passe de 300 euros à 600 euros

Le ministre des PME et du Pouvoir d’achat, Serge Papin, a annoncé un renforcement de la prime carburant afin de laisser « la liberté aux entreprises de soutenir leurs salariés ». « Nous renforçons la prime carburant », déclare-t-il. Le plafond de cette aide passera de « 300 euros à 600 euros ».
Autre changement majeur : les critères d’attribution seront supprimés. « Il n’y aura plus besoin de fournir des justificatifs », précise le ministre. Cette prime, destinée notamment aux « salariés grands rouleurs », restera « défiscalisée et désocialisée », assure Serge Papin.
17h51

La ministre de la Santé annonce de nouvelles aides pour les aides à domicile

« Je vais vous parler de 600.000 professionnels que sont les aides à domicile, majoritairement des femmes, avec un salaire moyen à 700 euros par mois », commence la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Selon la ministre, la dépense de carburant représente désormais « 20 % de leur revenu », une charge devenue « considérable » avec l’augmentation des prix.
En plus de l’aide destinée aux « grands rouleurs », le gouvernement prévoit une « revalorisation pérenne des indemnités kilométriques ». Cette hausse équivaudra à « 20 centimes par litre d’essence », précise Stéphanie Rist. La ministre annonce également « la création d’un programme de leasing social dédié aux aides à domicile » afin de leur permettre d’accéder à des véhicules électriques à bas coût. « Entre 50 euros par mois pour une Renault Zoé et 100 euros par mois pour une Peugeot 208, sans apport », détaille-t-elle. Le gouvernement espère ainsi constituer « une flotte de 30.000 véhicules » électriques dédiée à ces professionnels.
17h45

Maud Bregeon annonce la prolongation des aides aux pêcheurs et aux agriculteurs

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a confirmé que la stratégie de soutien de l’exécutif « reste inchangée » : accompagner « les secteurs les plus exposés » à la flambée des coûts de l’énergie. « Quand on aide les secteurs d’activité, on n’aide pas l’économie de façon gazeuse, on aide les Français qui touchent leur salaire et peuvent aller travailler », insiste-t-elle.
Le gouvernement annonce ainsi la reconduction, pour trois mois supplémentaires, du soutien au transport maritime pour les pêcheurs, avec une aide comprise entre « 30 et 35 centimes par litre de gazole ». Un dispositif qui, selon la ministre, « a fait ses preuves » en permettant au secteur « de continuer à fonctionner ».
Les agriculteurs bénéficieront également d’un soutien prolongé. L’aide de « 15 centimes par litre de GNR » sera « pérennisée pour les trois prochains mois ». « Un dispositif nécessaire », souligne Maud Brégeon, avant d’assurer : « On les soutiendra autant que nécessaire. »
17h40

Reconduction pour trois mois » de l’aide pour le transport routier et nouveau « bonus écologique » de 5500 euros maximum pour les taxis, pour l’achat d’un véhicule électrique

Point attendu : le secteur des transports, notamment du « transport routier ». Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé « la reconduction du dispositif d’aide forfaitaire pour trois mois supplémentaires ». Ouvert depuis le 12 mai, ce guichet a déjà enregistré « 2.000 demandes d’aide déposées ». Elles seront versées « tout au début du mois de juin ». L’accès devrait être simplifié pour le mois de mai.

Pour le transport fluvial, « nous avons décidé de mettre en place le même mécanisme d’aide », annonce le ministre, « avec une aide forfaitaire en fonction du type de barge ».

Autre secteur impacté : les taxis. Une mission avait été lancée le 21 avril, avec des consultations. La semaine dernière, l’exécutif avait déjà annoncé « le remboursement anticipé dès juin de la TICPE », la taxe sur le carburant.

« A plus long terme, et pour réduire la vulnérabilité du secteur à la hausse des prix du carburant, et réduire la dépendance aux énergies fossiles, et augmenter le nombre de taxis électriques, nous allons mettre en place un bonus écologique spécifiquement dédié aux chauffeurs de taxi, adapté à leurs besoins spécifiques, notamment en matière de taille de véhicule », a annoncé Philippe Tabarot. Cette aide sera mise en place « à partir du 1er octobre et pour au moins trois mois »

Concernant des voitures dont le prix d’achat pourra aller « jusqu’à 65.000 euros », cette aide ira « jusqu’à 5.500 euros à l’achat du véhicule électrique », mais à condition qu’il soit « assemblé au sein de l’espace économique européen et dont la batterie est assemblée dans un de ces pays ».

Enfin, pour les VTC, le ministre ne fait que demander « de manière assez insistante » aux « plateformes de VTC de faire un geste significatif pour une meilleure prise en compte de la hausse actuelle des prix du carburant dans le prix des courses ».

17h35

« 710 millions d’euros d’aides nouvelles face à la crise », annonce David Amiel, le ministre de l’action et des comptes publics

Si les recettes de TVA ont augmenté avec l’augmentation des prix de l’essence, elle doit se conjuguer avec une baisse de la consommation des carburants des Français. « On a une augmentation de 10 millions d’euros des recettes liées aux carburants », a rappelé David Amiel, ministre des Comptes publics.

Loin d’avoir pu récolter un magot caché, comme l’avait laissé entendre, un temps, le RN, le ministre rappelle que les aides déjà apportées s’élèvent à 470 millions d’euros », auxquelles il faut ajouter 700 millions d’aides annoncées ce jeudi. Des aides aux gros rouleurs et aux entreprises, qui s’élèvent désormais à 1,2 milliard. Avec des taux d’intérêt de la dette en hausse, « selon les différents scénarios, le coût de la guerre sera supérieur à 6 milliards d’euros », a-t-il affirmé.

17h25

« Nous refusons toute baisse générale de la fiscalité sur le carburant », réitère Sébastien Lecornu

17h20

« Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts », martèle Sébastien Lecornu

« On ne va pas changer de stratégie », affirme d’emblée Sébastien Lecornu, assurant que l’exécutif reste fidèle à son cap : « s’accrocher à la production de richesse » et soutenir « celles et ceux qui travaillent ». Le ministre insiste toutefois sur un changement « d’échelle » : « On ne change pas de philosophie, mais d’échelle ». Objectif affiché : donner rapidement de la visibilité aux Français. « Il faut commencer à donner des perspectives aux Françaises et aux Français qui travaillent, pour juin, juillet, août, et pour certains secteurs jusqu’à l’automne. » « Il n’y a pas de baguette magique », prévient-il cependant. Le gouvernement appelle à « être mobile et créatif » afin de faire face à une crise qu’il juge durable.

Le Premier ministre promet qu’« il n’y aura pas d’augmentation d’impôts » dans le projet de loi de finances de l’automne : « Les cadeaux bizarres au mois de mai qui se transforment en impôts à l’automne, ce n’est pas la stratégie du gouvernement », assure-t-il.

Le gouvernement promet également davantage de « transparence » sur la gestion de la crise. Sébastien Lecornu évoque des « éléments de transparence sur les résultats », les « approvisionnements » et « l’économie de manière générale ». « On va vous dire clairement les scénarios que nous redoutons et ceux que nous repoussons », assure-t-il. Sur les finances publiques, le ministre appelle à « se dire la vérité ». « Nous n’abandonnerons personne dans le soutien à l’activité », affirme-t-il, tout en reconnaissant que « tout cela va avoir un coût » et nécessitera « un certain nombre d’économies ».

« Ce n’est pas une crise domestique, mais une crise mondiale que l’on gère. », rappelle le ministre. Une stratégie qui « peut évoluer », précise-t-il, mais qui devra continuer à être conduite « avec beaucoup de calme et en disant la vérité aux Français ».

17h15

Pas de « retour à la normale » avant « l’été » ou « l’automne », dans « le scénario le plus optimiste », prévient Sébastien Lecornu

A l’ouverture de son point sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu s’est lancé dans une tentative de prospective, quant aux suites de la guerre en Iran, évoquant trois hypothèses : « optimiste », « noir » et entre les deux.

« Difficile de donner des scénarios […] sans effrayer personne » a-t-il reconnu, mais « le scénario le plus optimiste – et ce n’est pas celui que je retiens – c’est une forme de retour à la normale entre l’été et l’automne. On parle de plusieurs semaines, de plusieurs mois », a expliqué le premier ministre. « Et vous avez des scénarios noirs, qui nous feraient plonger dans d’autres scénarios de crise, c’est la reprise des frappes » avec « la fermeture d’Ormuz voire même la fermeture du détroit de Bab-el-Mandeb (au bout de la mer Rouge, ndlr) ». Et « entre le scénario les plus optimiste et les plus noirs », il y a une situation intermédiaire. Mais quoi qu’il en soit, on « change de dimension ».

En tout état de cause, « force est de constater, que d’une manière ou d’une autre, cette guerre va durer, soit de manière froide, soit malheureusement, avec une reprise du conflit et des frappes », prévient Sébastien Lecornu.

17h12

« Cette guerre va durer », affirme Sébastien Lecornu

Le premier ministre débute sa conférence de presse avec les différents scénarios de la guerre au Moyen Orient : « Nous n’avons jamais cru que cette guerre pouvait être courte ».

16h53

La conférence de presse va débuter dans quelques minutes : le Premier ministre devrait faire des annonces importantes

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

« 710 millions d’euros d’aides nouvelles » : prime carburant, taxis, pêcheurs, aides à domicile…Retrouvez le détail des annonces du gouvernement pour faire face à la crise
5min

Politique

Exclu Public Sénat : Le président du Medef critique les « déclarations très guerrières » de la nouvelle présidente du Cese Claire Thoury

Après l’élection, mercredi 20 mai, de la présidente du Mouvement associatif Claire Thoury, à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Patrick Martin réagit. Le président du Medef met en garde, jeudi 21 mai, contre « un dévoiement » de l’organisation et enjoint sa nouvelle présidente à « ne pas faire de politique ».

Le

« 710 millions d’euros d’aides nouvelles » : prime carburant, taxis, pêcheurs, aides à domicile…Retrouvez le détail des annonces du gouvernement pour faire face à la crise
4min

Politique

Élargissement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie : « Le gouvernement s’est appuyé sur mon texte pour aller plus vite », explique le sénateur LR Georges Naturel

Par l’adoption définitive de la proposition de loi du sénateur de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel, le Parlement ouvre la voie à l’élargissement du corps électoral à plus de 10.000 natifs de l’archipel. Mais il regrette que son texte ait été examiné dans la précipitation. « A 40 jours d’une élection, modifier le corps électoral, ce n’est pas tout à fait normal », pointe Georges Naturel.

Le

« 710 millions d’euros d’aides nouvelles » : prime carburant, taxis, pêcheurs, aides à domicile…Retrouvez le détail des annonces du gouvernement pour faire face à la crise
5min

Politique

Pacte européen sur la migration et l’asile : le Sénat habilite le gouvernement à avoir recours aux ordonnances

Mercredi soir, le Sénat a adopté le projet de loi habilitant le gouvernement à transposer par ordonnances le Pacte sur la migration et l’asile. Un choix nécessité par l’urgence du calendrier. Les Etats membres ont jusqu’au 12 juin pour transposer le Pacte en droit français. A cette date la plupart des dispositions du pacte seront applicables directement à l’ensemble des Etats membres.

Le

Gare SNCF Toulouse MATABIAU
7min

Politique

« Rien n’a été prévu » : un rapport du Sénat dresse un bilan sévère sur l’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence

Cinq après l’ouverture du ferroviaire à la concurrence, un rapport sénatorial salue l’efficacité budgétaire de la réforme, mais regrette l’impréparation de l’Etat face aux bouleversements engendrés par la fin du monopole de la SNCF. L’éclatement du réseau et le sous-financement des lignes moins rentables préoccupent particulièrement les sénateurs.

Le