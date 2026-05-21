Reconduction pour trois mois » de l’aide pour le transport routier et nouveau « bonus écologique » de 5500 euros maximum pour les taxis, pour l’achat d’un véhicule électrique

Point attendu : le secteur des transports, notamment du « transport routier ». Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé « la reconduction du dispositif d’aide forfaitaire pour trois mois supplémentaires ». Ouvert depuis le 12 mai, ce guichet a déjà enregistré « 2.000 demandes d’aide déposées ». Elles seront versées « tout au début du mois de juin ». L’accès devrait être simplifié pour le mois de mai.

Pour le transport fluvial, « nous avons décidé de mettre en place le même mécanisme d’aide », annonce le ministre, « avec une aide forfaitaire en fonction du type de barge ».

Autre secteur impacté : les taxis. Une mission avait été lancée le 21 avril, avec des consultations. La semaine dernière, l’exécutif avait déjà annoncé « le remboursement anticipé dès juin de la TICPE », la taxe sur le carburant.

« A plus long terme, et pour réduire la vulnérabilité du secteur à la hausse des prix du carburant, et réduire la dépendance aux énergies fossiles, et augmenter le nombre de taxis électriques, nous allons mettre en place un bonus écologique spécifiquement dédié aux chauffeurs de taxi, adapté à leurs besoins spécifiques, notamment en matière de taille de véhicule », a annoncé Philippe Tabarot. Cette aide sera mise en place « à partir du 1er octobre et pour au moins trois mois »

Concernant des voitures dont le prix d’achat pourra aller « jusqu’à 65.000 euros », cette aide ira « jusqu’à 5.500 euros à l’achat du véhicule électrique », mais à condition qu’il soit « assemblé au sein de l’espace économique européen et dont la batterie est assemblée dans un de ces pays ».

Enfin, pour les VTC, le ministre ne fait que demander « de manière assez insistante » aux « plateformes de VTC de faire un geste significatif pour une meilleure prise en compte de la hausse actuelle des prix du carburant dans le prix des courses ».