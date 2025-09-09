Direct. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre : « Nous sommes au travail, avec humilité, et nous allons tout faire pour y arriver »

Ce sera un macroniste pour remplacer un fidèle soutien du Président. Au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou, n’a cette fois pas tardé pour arrêter sa décision. Emmanuel Macron a nommé premier ministre Sébastien Lecornu. Le nom du ministre des Armées, par ailleurs élu sénateur en 2020 mais qui n’a quasiment pas siégé, circulait avec insistance depuis quelques jours.

C’est par communiqué que l’Elysée a annoncé la nouvelle. Un communiqué à la tonalité particulière. « Le Président de la République a nommé Monsieur Sébastien Lecornu Premier ministre. Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois », écrit la présidence de la République. Et c’est seulement « à la suite de ces discussions », qu’« il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un Gouvernement au Président de la République ».

Autrement dit, la méthode serait différente. Le premier ministre doit discuter avec les partis avant d’espérer une non-censure, pour faire adopter le budget. On pense évidemment au PS, qui espérait un premier ministre de gauche, mais aussi au RN, avec qui Sébastien Lecornu entretien de bonnes relations. Il a déjà rencontré discrètement, dans le passé, Marine Le Pen.

« L’action du Premier ministre sera guidée par la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays », ajoute le communiqué. « Le Président de la République est convaincu que sur ces bases, une entente entre les forces politiques est possible dans le respect des convictions de chacun », conclut l’Elysée. Mais en nommant l’un de ses plus proches, dont le nom était cité à chaque fois lors des précédents remaniements, pas sûr qu’Emmanuel Macron rende les discussions faciles.